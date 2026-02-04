廃墟の街――生死の端境で迫られる選択。『霧のプリーズラク（コミック）２』2月6日(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
特典情報・購入はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/407970
「霧のプリーズラク（コミック）２」
漫画：淡田青
発売日：2026年2月6日
定価：750円+税
ISBN：978-4-391-16677-4
●あらすじ
戦禍で相棒レフを失った片眼の戦車兵アダムは、
失意のまま彷徨い、廃墟の街に辿り着く。
そこで出会ったのは、口がきけない敵国の少年兵だった。
アダムはレフを救えなかった怒りと後悔を彼にぶつけるが、通じ合えない。
そして、断絶の二人の奇妙な共同生活が始まる――
廃墟の街――生死の端境で迫られる選択。
“霧の幽霊”の正体とは？
●関連情報
