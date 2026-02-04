廃墟の街――生死の端境で迫られる選択。『霧のプリーズラク（コミック）２』2月6日(金)発売／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社

「霧のプリーズラク（コミック）２」

漫画：淡田青

発売日：2026年2月6日

定価：750円+税

ISBN：978-4-391-16677-4

●あらすじ

戦禍で相棒レフを失った片眼の戦車兵アダムは、

失意のまま彷徨い、廃墟の街に辿り着く。

そこで出会ったのは、口がきけない敵国の少年兵だった。

アダムはレフを救えなかった怒りと後悔を彼にぶつけるが、通じ合えない。

そして、断絶の二人の奇妙な共同生活が始まる――

廃墟の街――生死の端境で迫られる選択。

“霧の幽霊”の正体とは？

特典情報・購入はこちら！ :https://comicpash.jp/news/407970

●関連情報

◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo

https://comicpash.jp/

◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）

@pashcomics(https://x.com/pashcomics)

◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア

https://www.amazon.co.jp/pash_series

