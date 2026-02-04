店舗・運営企業・ブランド本部のリストがすぐに作成できる【Papatto Store】の提供を開始

ネットビジネスサポート株式会社

ネットビジネスサポート株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：池上正夫 以下、NBS）は、店舗・店舗運営企業・ブランド本部のリストが作成できるクラウドサービス「Papatto Store」の提供を開始しました。

約120カテゴリー・約10,000ブランドを網羅したデータベース

サービス詳細はこちら >> :https://www.net-bizs.jp/papatto-store/

NBSは、「店舗向け商材サービスを運営企業にアプローチしたい」というユーザー課題の解決のため、「店舗・運営企業データ」を開発しております。

店舗営業に関わるサービスの決裁権限者は店長やオーナーとは限らず、企業にいる場合も多いです。

しかし、店舗と運営企業が紐づいている一覧リストは、なかなか使えるものがありませんでした。

そこで、約70万社分の企業データベースや部署リストをサービスとして展開しているNBSが、店舗と運営企業を紐づけたデータベースを作成したものです。

店舗・ブランド企業・運営本部の営業リストをぱぱっと作成

店舗・運営企業データの特徴- 直営・フランチャイズを含む、4.5万社の店舗運営企業- 10,000種類のブランド展開企業- 120のカテゴリーに整理された82万店舗- ブランド元企業、店舗運営企業にアプローチできる

この度提供を開始した「Papatto Store」は「店舗・運営企業データ」から自社のアプローチ対象を抽出したターゲットリストが自在に作成できるクラウドサービスです。

店舗・店舗運営企業・ブランド本部の各階層に対し、業種や規模、店舗数など、様々な切り口での絞り込みが可能です。

■ネットビジネスサポート株式会社 会社概要

こんな絞り込みが簡単に！- 20店舗以上展開している飲食店の企業- 指定する企業が運営する店舗一覧- 東京都で店舗を運営している全国の企業- フランチャイズに加盟している店舗と運営企業- 複数ブランドに加盟しているメガフランチャイジーリスト作成例サービス詳細はこちら >> :https://www.net-bizs.jp/papatto-store/

次世代型企業データを開発しているベンチャー企業で、営業・マーケティング現場で利用するターゲティングリストの作成、企業データの名寄せ、クレンジングを専門にしています。

名 称 ： ネットビジネスサポート株式会社

設立年月： 2014 年 2 月 26 日

本 社 ： 東京都渋谷区渋谷 1-12-2

代 表 者 ： 代表取締役社長 池上 正夫

事業内容：「Beegle データ」をベースとしたデータ提供ならびにクラウドサービスの提供、

ビジネスコンサルティング、システム開発・運用サービスの提供

Website：https://www.net-bizs.jp/

【サービスに関する問い合わせ先】

担当者： 相田、大内

e-mail： sales@net-bizs.jp

TEL： 03-6272-5315