店舗・運営企業・ブランド本部のリストがすぐに作成できる【Papatto Store】の提供を開始
ネットビジネスサポート株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：池上正夫 以下、NBS）は、店舗・店舗運営企業・ブランド本部のリストが作成できるクラウドサービス「Papatto Store」の提供を開始しました。
サービス詳細はこちら >> :
https://www.net-bizs.jp/papatto-store/
約120カテゴリー・約10,000ブランドを網羅したデータベース
NBSは、「店舗向け商材サービスを運営企業にアプローチしたい」というユーザー課題の解決のため、「店舗・運営企業データ」を開発しております。
店舗営業に関わるサービスの決裁権限者は店長やオーナーとは限らず、企業にいる場合も多いです。
しかし、店舗と運営企業が紐づいている一覧リストは、なかなか使えるものがありませんでした。
そこで、約70万社分の企業データベースや部署リストをサービスとして展開しているNBSが、店舗と運営企業を紐づけたデータベースを作成したものです。
店舗・運営企業データの特徴
- 直営・フランチャイズを含む、4.5万社の店舗運営企業
- 10,000種類のブランド展開企業
- 120のカテゴリーに整理された82万店舗
- ブランド元企業、店舗運営企業にアプローチできる
店舗・ブランド企業・運営本部の営業リストをぱぱっと作成
この度提供を開始した「Papatto Store」は「店舗・運営企業データ」から自社のアプローチ対象を抽出したターゲットリストが自在に作成できるクラウドサービスです。
店舗・店舗運営企業・ブランド本部の各階層に対し、業種や規模、店舗数など、様々な切り口での絞り込みが可能です。
こんな絞り込みが簡単に！
- 20店舗以上展開している飲食店の企業
- 指定する企業が運営する店舗一覧
- 東京都で店舗を運営している全国の企業
- フランチャイズに加盟している店舗と運営企業
- 複数ブランドに加盟しているメガフランチャイジー
リスト作成例
サービス詳細はこちら >> :
https://www.net-bizs.jp/papatto-store/
■ネットビジネスサポート株式会社 会社概要
次世代型企業データを開発しているベンチャー企業で、営業・マーケティング現場で利用するターゲティングリストの作成、企業データの名寄せ、クレンジングを専門にしています。
名 称 ： ネットビジネスサポート株式会社
設立年月： 2014 年 2 月 26 日
本 社 ： 東京都渋谷区渋谷 1-12-2
代 表 者 ： 代表取締役社長 池上 正夫
事業内容：「Beegle データ」をベースとしたデータ提供ならびにクラウドサービスの提供、
ビジネスコンサルティング、システム開発・運用サービスの提供
Website：https://www.net-bizs.jp/
【サービスに関する問い合わせ先】
担当者： 相田、大内
e-mail： sales@net-bizs.jp
TEL： 03-6272-5315