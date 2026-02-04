NOBLE（ノーブル）より、束の間に咲き誇る花々の一瞬の美しさを閉じ込めたフラワーコレクションが登場。
撮影には、edenworks、フォトグラファー・Sophie Isogai氏を迎え、花が見せる一瞬の表情を丁寧に切り取ったビジュアルを制作。
その世界観を余すことなく落とし込み、全4型のオリジナルTシャツが完成いたしました。
詳しくはこちらをごらんください。
https://baycrews.jp/feature/detail/17467
２０２６年２月４日（水）発売スタート
NOBLE公式オンラインストア＆全店舗にて発売スタート。
Flower Styling / Megumi Shinozaki (edenworks）
Photographs / Sophie Isogai (kiki inc.)
T-shirt / NOBLE / \14,300
Shirt / CITIZENS of HUMANITY / \48,400
Pants / CITIZENS of HUMANITY / \57,200
Bangle / MARIA BLACK / \220,000
Necklace / MARIHA / \22,000
T-shirt / NOBLE / \14,300
Pants / NOBLE / \24,200
Jacket / COUTURED'ADAM / \74,800
Necklace / in mood / \17,600
T-shirt / NOBLE / \14,300
Skirt / NOBLE / \26,400
Necklace / in mood / \14,300
Necklace / in mood / \14,300
T-shirt / NOBLE / \14,300
Short Dress / KAYLE / \46,200
Pants / SERGE / \30,800
Necklace / in mood / \14,300
Photographs / Sophie Isogai (kiki inc.)
Hair＆Make up / Mai Ozawa (mod's hair）
Model / UNI (TWO PLUS ONE AGENCY)
Release Date
February 4, 2026 (Wed)
News
NOBLE日本橋店では、edenworks による
フラワーディスプレイが春の訪れを演出いたします。
日本橋店でお買い上げいただいたお客様には
先着でお花のプレゼントもご用意いたしました。
ぜひこの機会に足をお運びくださいませ。
NOBLEコレド日本橋店
東京都中央区日本橋1-4-1コレド日本橋 1F
営業時間：11:00～20:00
NOBLEコレド日本橋店 :
https://baycrews.jp/store/detail/0241?msockid=284afeb4b4716be61849eb2cb59b6a80
NOBLE 公式オンラインストア :
https://baycrews.jp/brand/detail/noble
NOBLE instagram :
https://www.instagram.com/noble.jp/
NOBLE BLOG :
https://baycrews.jp/blog/list?user_type=1&brand_codes=0286
NOBLE LINE :
https://line.me/R/ti/p/@450lsnvr
【株式会社ベイクルーズ】
設立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：窪田 祐
取締役CEO ：杉村 茂
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック
HP ：http://www.baycrews.co.jp/