NOBLE（ノーブル）より、束の間に咲き誇る花々の一瞬の美しさを閉じ込めたフラワーコレクションが登場。

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂）が運営する「NOBLE/ノーブル」より、NOBLE（ノーブル）より、束の間に咲き誇る花々の一瞬の美しさを閉じ込めたフラワーコレクションを発表いたします。



撮影には、edenworks、フォトグラファー・Sophie Isogai氏を迎え、花が見せる一瞬の表情を丁寧に切り取ったビジュアルを制作。



その世界観を余すことなく落とし込み、全4型のオリジナルTシャツが完成いたしました。



詳しくはこちらをごらんください。 :
https://baycrews.jp/feature/detail/17467

２０２６年２月４日（水）発売スタート

NOBLE公式オンラインストア＆全店舗にて発売スタート。




Flower Styling / Megumi Shinozaki (edenworks）


Photographs / Sophie Isogai (kiki inc.)











T-shirt / NOBLE / \14,300


Shirt / CITIZENS of HUMANITY / \48,400


Pants / CITIZENS of HUMANITY / \57,200


Bangle / MARIA BLACK / \220,000


Necklace / MARIHA / \22,000




商品ページはこちら :
T-shirt / NOBLE / \14,300


Pants / NOBLE / \24,200


Jacket / COUTURED'ADAM / \74,800


Necklace / in mood / \17,600



商品ページはこちら :
T-shirt / NOBLE / \14,300


Skirt / NOBLE / \26,400


Necklace / in mood / \14,300


Necklace / in mood / \14,300



商品ページはこちら :
T-shirt / NOBLE / \14,300


Short Dress / KAYLE / \46,200


Pants / SERGE / \30,800


Necklace / in mood / \14,300



商品ページはこちら :
Photographs / Sophie Isogai (kiki inc.)


Hair＆Make up / Mai Ozawa (mod's hair）


Model / UNI (TWO PLUS ONE AGENCY)


Release Date

February 4, 2026 (Wed)


News

NOBLE日本橋店では、edenworks による


フラワーディスプレイが春の訪れを演出いたします。


日本橋店でお買い上げいただいたお客様には


先着でお花のプレゼントもご用意いたしました。


ぜひこの機会に足をお運びくださいませ。



NOBLEコレド日本橋店


東京都中央区日本橋1-4-1コレド日本橋 1F


営業時間：11:00～20:00




【株式会社ベイクルーズ】


設立 　　　　　　　 ：1977年7月22日


代表取締役会長 　　 ：窪田 祐


取締役CEO 　　　　 ：杉村 茂


本社所在地 　　　 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21


事業内容 　　　　 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売


グループ会社 　　 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック


HP ：http://www.baycrews.co.jp/