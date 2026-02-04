御前会議、一触即発!!『マスケットガールズ！～転生参謀と戦列乙女たち～（コミック）５』2月6日(金)発売／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社


「マスケットガールズ！～転生参謀と戦列乙女たち～（コミック）５」


漫画：飛鳥あると


原作：漂月


キャラクター原案：sakiyamama


発売日：2026年2月6日


定価：700円+税


ISBN：978-4-391-16739-9



●あらすじ


陰謀渦巻く御前会議、


死神参謀が死者への中傷を斬る!!


キオニス遠征の敗北の責を問う会議に


呼び出されたアルツァーとユイナー。


ジヒトベルグ公を貶めるリトレイユ公に


死神参謀・ユイナーは舌鋒鋭く切り返す!!


しかし会議後に巧妙な罠が待っていた…。




