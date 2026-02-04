御前会議、一触即発!!『マスケットガールズ！～転生参謀と戦列乙女たち～（コミック）５』2月6日(金)発売／PASH! コミックス
特典情報・購入はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/408546
「マスケットガールズ！～転生参謀と戦列乙女たち～（コミック）５」
漫画：飛鳥あると
原作：漂月
キャラクター原案：sakiyamama
発売日：2026年2月6日
定価：700円+税
ISBN：978-4-391-16739-9
●あらすじ
陰謀渦巻く御前会議、
死神参謀が死者への中傷を斬る!!
キオニス遠征の敗北の責を問う会議に
呼び出されたアルツァーとユイナー。
ジヒトベルグ公を貶めるリトレイユ公に
死神参謀・ユイナーは舌鋒鋭く切り返す!!
しかし会議後に巧妙な罠が待っていた…。
