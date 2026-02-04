「なりたい自分」を叶える“うるきゅる1month” カラコン『アイジェニック』が中野ゆいなを新ミューズに起用し、Z世代へのブランド浸透を加速

株式会社アイセイ

株式会社アイセイ（本社：大阪市東淀川区 代表：山下宏記）は、「EYE GENIC by EverColor(アイジェニック バイ エバーカラー)」の新イメージモデルにインフルエンサーの中野ゆいなさんを起用、新ビジュアルを公開いたします。

アイジェニック“うるきゅる1month” 新ビジュアル公開

新イメージモデル・中野ゆいなさんが表現する、甘く艶めく世界観をWEB、ブランドサイト、SNSを中心に展開してまいります。

《 中野ゆいな プロフィール 》

2002年1月25日生まれ 神奈川県出身。

ABEMA「今日、好きになりました。」のグアム編2019・卒業編2020への出演をきっかけにZ世代の憧れの存在に。 その後、アパレルブランドのモデル活動や、アイドルとしての活動を経て現在はTikTokやYoutubeで精力的に発信。MVに出演した乃紫「先輩」は230万回再生を突破。

Instagramアカウント：https://www.instagram.com/nkn_0125/

・「なりたい自分」を叶える商品展開

■２種類のサイズ展開

“うるっ”“きゅるっ”あなたはどっち派？

うるっと抜け感のでる「DIA:14.2mm」ときゅるっと盛れる「DIA:14.5mm」の2種類のDIAサイズを展開し、理想の仕上がりを叶えます。

■仕上がりに合わせて選べる３シリーズ展開

自然に垢抜け「ナチュラルシリーズ」、かわいく盛れる「キュートシリーズ」、透明感＆高発色「ハイカラーシリーズ」。ナチュラルから高発色まで、気分に合わせてお選びいただけます。

・全16色のラインナップ

アイジェニックは、コスパのいい1monthタイプで全16色展開。学校やオフィスでも使いやすいナチュラル系から透明感のあるトレンド系まで、豊富なラインナップを取り揃えています。

【商品概要】

□商品名：EYEGENIC by EverColor

□販売名：アイジェニック

□カラー：NM01-ピュアモア・NM02-ムーニーヌード・NM03-ディアベイビー・N01-スリークブラウン・N03-シマーショコラ・N04-スフレコーラル・N06-セピアミスト・N08-イノセントヘーゼル・N09-ココプラム・C01-スウィートティア・C02-モダングランジ・C03-シャイニーリッチ・C04-スムースアーバン・H01-パールグレージュ・H02-リュクスベージュ・H04-ヘイジーウォーター

□装用期間：開封後１か月

□入数：度あり1箱 1枚入/度なし 1箱 2枚入

□BC：8.6mm(ビュアモア/ムーニーヌード/ディアベイビーのみ)/8.7mm

□DIA：14.2mm(ビュアモア/ムーニーヌード/ディアベイビーのみ)/14.5mm

□着色直径：13.2mm(ディアベイビーのみ)/13.4mm(ピュアモア・ムーニーヌードのみ)/13.7mm

□含水率：38.5%

□中心厚：0.07mm(-3.00Dの場合)

□PWR：±0.00（ 度なし ）/-0.50～-5.00（ -0.25Step ）/-5.50～-8.00（ -0.50Step ）

□承認番号：22300BZX00162A45

□製造販売業者：株式会社ANW

□販売業者：株式会社アイセイ

□ブランドサイト：https://eyegenic.jp/

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指導に従い正しくお使い下さい。

また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

【商品ページ】

https://evercolor.jp/i/502

・株式会社アイセイについて

株式会社アイセイは2004年に設立し、自社ブランドのカラーコンタクトレンズを始めとする企画販売に進出。現在は商品開発に加え、コンタクトレンズを安全に楽しんでいただくための啓発活動を推進しています。今後とも、カラーコンタクト事業やカラーコンタクトだけにとらわれないワクワクするような商品や仕掛けを通じてお客様の日常を少し楽しくできるよう挑戦し続けて参ります。

株式会社アイセイHP： https://www.aiseis.jp/

【お問合せ先】

社名 ： 株式会社アイセイ

所在地： 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-19-4 ルーシッドスクエア新大阪 4F

電話番号：06-6327-3790

代表： 山下宏記

HP：https://www.aiseis.jp

E-mail：support@aiseis.jp