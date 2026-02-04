魔法少女ホロウィッチ！ アニメMV公開&漫画完結記念 POP UP＆フェア in ゲーマーズを2026年2月13日(金)より開催致します！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2026年2月13日(金)より「魔法少女ホロウィッチ！ アニメMV公開&漫画完結記念 POP UP＆フェア in ゲーマーズ」を開催することをお知らせいたします。

特集ページへ :https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7173https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7173

ー POP UP 開催概要 ー

開催場所：AKIHABARAゲーマーズ本店 6Fイベントスペース

開催期間：2026年2月13日(金)～2026年3月15日(日)

営業時間：(平日)11:00～21:00 / (土日祝)10:00～21:00

入場料：無料



混雑状況により整理券の配布など、入場を制限させていただく場合がございます。

入場整理券の配布状況や商品の販売情報はAKIHABARAゲーマーズ本店のXアカウント(@akiba_gema(https://x.com/akiba_gema))より随時お知らせいたします。

ー フェア概要 ー

【購入特典】

期間中、『魔法少女ホロウィッチ！』グッズを1点以上含む、「ホロライブプロダクションオフィシャルグッズ」をご購入税込2,000円毎に、伊藤星一先生描き下ろしイラストを使用した特製しおり(全6種)をランダムで1枚プレゼントいたします！

【対象商品】

・『魔法少女ホロウィッチ！』関連商品

・ホロライブオフィシャルグッズ各種



※下記商品は対象外となります。

・カバー株式会社以外のメーカーから発売されている『ホロライブ』関連グッズ

・CD、DVD、Blu-ray

・TCG（hololive OFFICIAL CARD GAME含む）

販売商品

※販売状況により購入制限をかけさせていただく場合がございます。※ご予約・お取り置きはできかねますのでご了承ください。※一部新商品は本会期終了後、フェア対象外のゲーマーズ店舗でも販売を行う場合がございます。※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

注意事項

※施策に関わる景品・特典・サイン本他・応募券・引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。

※フェア対象の金額設定は全て税込となります。

※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※特典はお選びいただけません。

※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。

※商品・特典の在庫状況につきましては、ご利用の店舗までお問い合わせください。

【権利表記】(C) COVER

【株式会社カードラボ 会社概要】

