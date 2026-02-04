「ウルトラ怪獣」をテーマにした「ウルトラマンシリーズ」とのコラボレーションアイテムが登場！

ヒグチユウコ描き下ろしアートを含む全20アイテムを2026年2月10日(火)より発売







株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年2月10日(火)より、ウルトラマンシリーズとのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。

放送60周年を迎え、世代を超えて絶大な人気を誇る特撮作品ウルトラマンシリーズ。本コラボレーションでは「ウルトラ怪獣」をテーマに、人気のウルトラ怪獣はもちろん、ちょっとマニアックな星人まで、多彩なキャラクターがグラニフに大集結します。さらに、本企画のために画家・ヒグチユウコが描き下ろしたアートを加えた、特別なコラボレーションが実現。ここでしか手に入らないスペシャルなラインナップを、ぜひお楽しみください。

また、グラニフ東京およびグラニフ福岡天神に併設する「グラニフカフェ」では、本コラボレーションを記念して、ウルトラマンシリーズのグラフィックラテ（全3種／各600円・税込）を2026年2月10日(火)〜2月28日(土)を期間限定で販売いたします。

グラニフ公式オンラインストアでは、2026年2月4日(水)0:00から2026年2月9日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。

また、公式オンラインストア内のコンテンツ「コラボの原産地」では、放送開始から60周年を迎える特撮作品『ウルトラマン』とのコラボレーション背景を紹介。円谷プロダクション商品化担当・月脚知美氏へのインタビューに加え、作品の大ファンでもある画家・ヒグチユウコ氏のコメントを掲載しています。

・「ウルトラ怪獣 バックショット」「ミクラスVSエレキング」「ピグモン＆カネゴン」「バルタン星人 プロフィール」「ウルトラセブンVSエレキング」「ダダ プロフィール」「ウルトラ怪獣」「いねむりピグモン」「レッドキング」「ダダ」「バルタン星人とダダとピグモン」

©️TSUBURAYA PROD.

・「ちゃぶ台の夢」「テレビの前に集合」「大作に挑戦」「ナメゴン＆ギュスターヴくん」「ウルトラQ」「ナメゴンとカネゴンとギュスターヴくん」

©️TSUBURAYA PROD. ©️yuko higuchi

全20種類。

詳細は公式オンラインストアまたは「コラボの原産地」にてご確認ください。

・公式オンラインストア：https://www.graniph.com/collection/collection_00167

・コラボの原産地：https://www.graniph.com/story/story-detail/76

グラニフカフェにてウルトラマンシリーズのグラフィックラテを期間限定販売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラニフ東京およびグラニフ福岡天神に併設する「グラニフカフェ」では、本コラボレーションを記念して、ウルトラマンシリーズのグラフィックラテを、2026年2月10日(火)〜2月28日(土)までの期間限定で販売いたします。この機会に、お気に入りのグラフィックとともに特別なカフェ体験をお楽しみください。









【ウルトラマン グラフィックラテ販売概要】

■販売期間：2026年2月10日(火)〜2月28日(土)　

■価格：各600円（税込）／全3種

■販売場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラニフ東京2階 「グラニフカフェ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラニフ福岡天神 「グラニフカフェ」　　

　　　　　　　　　

グラニフ東京

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-25-13 MICO神宮前 1-a棟（グラニフ東京2階）

営業時間：11:00〜20:00（ラストオーダー 19:30）

グラニフ福岡天神　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所：〒810-0041　福岡県福岡市中央区大名1-15-1　天神西通りスクエア 1F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　営業時間： 10:00〜21:00（カフェラストオーダー 20:30）

本リリース掲載商品の取り扱い店舗

グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com

グラニフ国内店舗

会社概要

■会社名

株式会社グラニフ

■代表取締役

村田 昭彦

■本社所在地

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F

■事業概要

デザインプロダクトの企画、製造、販売等

■ブランドビジョン

IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。

IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。

■販売チャネル

公式オンラインストア：https://www.graniph.com

店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年2月1日現在

■情報発信チャネル

企業サイト：https://graniph.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/

公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates

公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC

LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true

