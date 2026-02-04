【がブリチキン。】名物のからあげ＆ハイボールが何杯でも・何皿でも半額！“感謝の10日間” 15周年創業祭を開催

株式会社ブルームダイニングサービス

株式会社ブルームダイニングサービス（所在地：名古屋市中村区、代表取締役：杉村 明紀）が運営する飲食ブランド「がブリチキン。」は、2026年2月15日に15周年を迎えます。これまでのご愛顧への感謝を込め、2026年2月14日（土）から2月23日（月・祝）までの期間限定で“15周年創業祭“を開催いたします。

本創業祭では、昨年も多くのお客様からご好評をいただいた、名物「からあげ もも」と「ハイボール」が“何皿でも・何杯でも半額”で楽しめるイベントを実施いたします。さらに今年は、オリジナルジョッキなど、豪華特典が当たる「運試しチンチロリンゲーム」も開催！期間中は、業態ごとに異なるお得な企画を展開いたします。15年間愛され続けてきた「がブリチキン。」の名物メニューを、この機会にぜひお楽しみください。

●15周年創業祭 イベント概要

【居酒屋店舗】※1

第1弾 2月14日（土）～2月16日（月）

・「ハイボール」何杯でも1杯半額※500円以下のハイボールが対象

・「からあげ もも」何皿でも1人前半額

第2弾 2月17日（火）～2月23日（月・祝）

・ご注文ごとに挑戦！豪華特典が当たる「運試しチンチロリンゲーム」

※景品無くなり次第終了

【レストラン・フードコート店舗】※2

第1弾 2月14日（土）～2月16日（月）

・定食/丼/大皿うどんをご注文で、次回使用できる“定食無料券“をプレゼント

※定食のサイズは「小」のみとなります。他サイズ・商品に関しましては、差額にてお楽しみいただけます。

第2弾 2月17日（火）～2月23日（月・祝）

・定食/丼/弁当の「ご飯大盛」無料

※定食/丼/弁当をご注文の方限定となります。

●実施店舗

全国の「がブリチキン。」

※1 居酒屋店舗

【東京】浅草橋店、池袋西口駅前店、歌舞伎町店、水道橋店、高田馬場店、明大前店【愛知】金山本店、名駅3丁目店、名駅西口店、栄店、栄住吉店、錦通店、新瑞橋店、御器所駅前店、浄心駅前店、塩釜口店、大須３丁目店、原駅前店、藤が丘店、岩倉店、鶴舞店、岩塚店【三重】四日市店、桑名駅前店【静岡】草薙駅前店【山形】山形駅前店【栃木】宇都宮馬場通り店【群馬】高崎駅前店【新潟】長岡駅前店【福井】福井駅前店【長野】伊那店【大阪】難波4丁目店

※2 レストラン・フードコート店舗

【埼玉】イオンモール上尾店、アリオ川口店【千葉】ららぽーとTOKYO-BAY店【愛知】ららぽーと名古屋みなとアクルス店、則武新町店、イオンモール豊川店【岐阜】土岐プレミアムアウトレット店、イオンモール土岐店【静岡】ららぽーと磐田店【奈良】イオンモール橿原店【香川】ゆめタウン高松店

※テイクアウト専門店・キッチンカーでは、実施がございません。

※休業店舗また一部店舗では実施がございません。

●3大名物紹介

がブリチキン。のからあげ（もも）

年間約320万個食べられている、からあげグランプリ(R)14年連続金賞受賞中のもものからあげ。

秘伝のしょうゆダレにしっかりと漬け込み、独自製法で揚げる事で、サクふわジューシーな食感をお楽しみいただけます。

骨付鳥 おや鳥/ひな鳥

にんにく、しょうゆ、ブラックペッパーなどを使った特製の調味液に漬け込んで焼き上げた一品。

「おや鳥」は歯ごたえ抜群！噛めば噛むほど旨味が広がります。「ひな鳥」は柔らかく、肉汁がじゅわっと溢れて、食べた後も余韻を楽しんでいただけます。

漬け込みハイボール

フルーツをウイスキーに2週間漬け込んだものを、超炭酸で割ったオリジナルハイボールです。香りが心地よいものや、口の中がさっぱり爽快になるものなど、ハイボールが苦手な方でも飲みやすいハイボールです。

●「15周年」を迎えて 代表からの一言

代表取締役社長 杉村明紀

2026年2月15日、「がブリチキン。」は15周年を迎えます。ここまで歩んでこられたのは、日々ご来店くださるお客様、そしてブランドを支えてくださるすべての皆様のおかげです。改めて、心より御礼申し上げます。

名古屋で生まれた「がブリチキン。」は、からあげ酒場の専門店を軸に、時代やお客様のニーズと向き合いながら挑戦を重ねてきました。「骨付鳥」「からあげ」「漬け込みハイボール」という三大名物や、からあげ定食と親子丼の専門店も、そうした試行錯誤の中で育ってきたものです。

15周年を迎える今、私たちは“これまで”だけでなく、“これから”をより強く見据えています。人が集い、食事を通じて笑顔が生まれる時間の価値を大切にしながら、名古屋発の“ハイカラ文化”を全国へ、そして世界へと広げていく挑戦を加速させてまいります。これからも「からあげで日本を元気に」という想いを原点に、進化を続ける「がブリチキン。」にご期待ください。

●がブリチキン。について

「がブリチキン。」は、日本で一番美味しいからあげを決定する「からあげグランプリ(R)」で14年連続金賞を受賞。名物「からあげ」は年間360万個以上食べられ、独自の製法で揚げたサクふわジューシーなボリューム感があり、もう一つの名物「骨付鳥」は、秘伝のスパイスで焼き上げた看板メニューであり、パリッとした皮とジューシーな肉が特徴です。

時代の変化に対応しながら進化を続け、アルコール業態だけでなく、テイクアウト専門店やフードコート、キッチンカーなど、多様なスタイルでお客様にお楽しみいただいています。さらに、コンビニ商品や製菓メーカーとのコラボレーションも展開し、「がブリチキン。」の味をより多くの方に届けるための挑戦を続けています。

公式ホームページ：https://gabuchiki.com/

公式アプリ：https://gabuchiki.com/app/

Instagram：https://www.instagram.com/gabukichi_gaburichicken/

X（Twitter）：https://x.com/gabukichi0215