藤枝市役所

藤枝市では、昨年11月に「認知症とともに生きる共創のまちづくり計画」（認知症施策推進基本計画）を県内で初めて施行しました。多様な世代や立場の人々が認知症について学び・語り合い、希望ある認知症観の普及啓発を進めていくため、厚生労働省主催、本市および一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループが共催による普及啓発事業「認知症 希望のリレーフォーラムin藤枝」を開催します。

特徴・セールスポイント等

・昨年11月に県内で初めて「認知症とともに生きる共創のまちづくり計画」（認知症施策推進基本計画）を策定した本市が厚生労働省と共催で実施するフォーラムです。

・認知症希望大使と本市在住で認知症とともに生きる本人が登壇し、経験や思いを中心に、迷いながらも生き生きと暮らす姿を語る“認知症の本人主体”のプログラムです。

・認知症の本人の思いをつづったノートや、暮らしの中で生まれた作品を展示し、本人の視点や表現に触れられる企画を実施します。

内容

日 時：２月20日（金）午後１時30分～３時30分

会 場：生涯学習センター ホール（藤枝市茶町1-5-5）

出席者：柿下 秋男さん（全国版希望大使 東京都在住）、鈴木 貴美江さん（全国版希望大使 京都

府在住）、長谷部 保さん（藤枝市在住）

市民 約150人（予定）

内 容：第１部 本人・活動パートナー座談会

第２部 本人・活動パートナーによるリレートーク

参考情報

・【認知症本人大使「希望大使」】

認知症の本人からの発信の機会が増えるよう、厚生労働省が「希望大使」として任命している７人の認知症の本人（令和７年10月末時点）。また、全国それぞれの地域で暮らす認知症の本人とともに普及啓発が進むよう、都道府県ごとに「地域版希望大使」として、26都道府県で計95人が任命されている（令和７年９月30日時点）。

・１月30日（金）に北九州市でも同フォーラムを開催しています。

関連ホームページ

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kenkofukushi/chiikihokatsu/event/26669.html