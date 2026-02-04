【MAX75%OFF】K-ファッション通販アプリ「amood」、大型セール「半額マラソン」を開催！

ABLY Corporation., Inc.

2月2日(月)より1週間限定で開催される「半額マラソン」は、年に6回（2, 4, 6, 8, 10, 12月）定期的に実施されるamoodだけの単独キャンペーンです。厳選された韓国の人気ブランドのお洋服が最大50％OFFでお買い求めいただけるほか、24時間限定のブランドクーポンを併用することで、最大75％OFFとなる大変お得な内容となっています。さらに、イベントページにアクセスするだけで最大50ポイントがもらえるポイントキャンペーンも同時開催中！季節変わり目に好きなお洋服をお得にGETするチャンスをお見逃しなく！

Event page : https://www.amood.jp/section-webview(https://www.amood.jp/section-webview?uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F19749%3Ffrom%3Dshortcut§ionName=%E6%9C%AC%E6%97%A5%E3%81%AE%E5%8D%8A%E9%A1%8D&title=amood)

「2月 半額マラソン」日替わり代表ブランド

- 2/2(月): MUCENT（ムセント）- 2/3(火): ism Market（イズムマーケット）- 2/4(水): The Pink（ザ・ピンク）- 2/5(木): Anyonemore（エニワンモア）- 2/6(金): 66girls（ユクユクガールズ）- 2/7(土): YUSAEK（ユセク）- 2/8(日): LAINI（ライニ）

参加ブランド商品紹介

ism Market / ヴィンジティ バゲットバッグ(https://www.amood.jp/products/17206931)

【オールシーズン大活躍！】

ヴィーガンレザーを使用したキッチュな感性が光るアイテムです。収納スペースがたっぷりで、重さも300g未満と超軽量。長時間持ち歩いても手首に負担がかからない、デイリーユースにぴったりのバッグです。

anyonemore / ラトスナップトトフードボタンTシャツ (4color)(https://www.amood.jp/products/17061747)

スナップボタンで好みに合わせてフィット感を調節できる、細部までこだわったフーディーです。ベーシックカラーから差し色まで揃ったカラーバリエーションで、コーデのアクセントに最適。伸縮性に優れた素材で着心地も抜群、どなたにもおすすめしたい万能アイテムです。

The Pink / ニユ ルーズフィット ハイネック ミンク ファーパーカー(https://www.amood.jp/products/16180014)

ボリュームのあるフードにファーのディテールをプラスし、コジーなムードを演出するファー付きジャンパーです。クロップド丈のデザインと暖かいファー裏地を組み合わせ、スタイルアップと高い保温性を両립。デイリーながらも愛らしいThe Pinkのジャンパーを、ぜひチェックしてみてください。

YUASEK / シュラ スリムリブ螺鈿 ボタン ボタン ニット (https://www.amood.jp/products/19784829)

スリムなシルエットに、貝殻ボタンのディテールを添えたボタンニットです。YUSAEKらしいシンプルかつユニークなデザインで、ベージュとブラックの2色をご用意。半額マラソン期間中なら、通常よりさらにリーズナブルな価格で購入できる絶好のチャンスです。お見逃しなく！



会社概要

● 社名：株式会社ABLY Corporation

● 代表取締役：姜 石燻 (カン・ソクフン)

● 本社所在地：大韓民国ソウル特別市瑞草区江南大路465 6/9F

同社は、グローバルファッション・ビューティEコマースプラットフォームを運営しており、韓国No.1ファッション通販アプリ 「ABLY（エイブリー）」 を展開しています。

会社ホームページ： https://ably.team/

amood（アムード）について

amoodは、女性ファッション通販アプリです。

AIベースのパーソナライズ技術、最新K-スタイル商品、そして日本専用グローバル物流センターによる安心配送を通じて、ファッションアイテムをスムーズにお届けしています。

サービスURL： https://amood.jp

