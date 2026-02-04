【3/30締切】歌舞伎町の体験型SFフェス「LOOP 2126 ∞prelude∞」ファッション部門公募開始

IYS株式会社

2026年4月25日（土）に新宿・歌舞伎町で初開催する体験型サイエンスフィクション・フェス「LOOP 2126 ∞prelude∞」は、AIクリエイティブ・アート・SNS・ダンス・ファッションの多様な表現ジャンルを対象とした作品公募（オープンコール）を実施いたします。

本オープンコールでは、審査員により選ばれた優秀作品を、イベント当日に歌舞伎町エリア一帯の公共空間やステージ、ビジョンなどで発表・上映する予定です。都市空間そのものを舞台に、未来を体験する表現の数々を展開します。

今回は第三弾として、「100年後の私たちが纏う、装いと生活」をテーマとした、ファッション部門の募集要項を発表いたします。その他の部門については、後日発表予定のプレスリリース、または本イベント公式HP（https://www.loop8fest.com/）をご覧ください。

■募集の背景

「LOOP 2126 ∞prelude∞」は、「未来は予測するものではなく、想像し、選択し、創造していくもの」という考えのもと、参加者一人ひとりが未来を考える主体となることを目指す体験型フェスティバルです。

近年、生成AIや機械学習の進化により、映像表現の制作プロセスは大きな転換点を迎えています。AIは単なるツールにとどまらず、創作のパートナーとして、人間の想像力を拡張する存在になりつつあります。

本AIクリエイティブ部門では、AIと人間の共創によって生まれる新たな映像表現を通じて、「100年後の世界」をどのように描けるのかを問いかけます。技術的な完成度だけでなく、AIと向き合う姿勢や思想そのものも、作品の重要な要素と考えています。

本オープンコールは、AI時代における映像表現の現在地と、その先に広がる可能性を社会にひらくための取り組みです。参加者一人ひとりの視点が、未来の映像文化を形づくる一歩になることを目指しています。

本イベントに参画いただくアーティストやクリエイターの皆様とは、単発のイベントに留まらず、今後の開催においても作品展示やコラボレーションを通じて、継続的かつ多面的なパートナーシップを築いていくことを目指しております。

本イベント全体の詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。

【初開催】新宿・歌舞伎町で体験型サイエンスフィクション・フェス「LOOP 2126 ∞prelude∞」2026年4月25日開催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000175306.html)

■ファッション部門

本部門では、「100年後の私たちが纏う、装いと生活」をテーマに、未来のコスチュームや服装、そしてライフスタイルそのものを表現した作品を募集します。既存キャラクターの二次創作ではなく、オリジナルの創造性を重視します。

選出された作品は、東急歌舞伎町タワー内「KABUKICHO TOWER VISION」にて上映されます。また、当日ご来場可能な方には、「KABUKICHO TOWER STAGE」にてパフォーマンスをご披露いただきます。※映像上映のみでの参加も可能です。

＜募集概要＞

・応募期間： 2026年1月10日(金) ～ 3月30日(月) 正午12:00

・評価基準：独創性、完成度、未来性、キャラクター設定

＜応募方法＞

応募はInstagramまたはTikTokによる投稿形式となります。以下の応募ステップをすべて完了することで、応募受理となります。Instagram、TikTokいずれのSNSからの応募も可能です。

【Instagramから応募】

１.公式アカウント（@loopfest.jp(https://www.instagram.com/loopfest.jp/)）をフォロー

２.アンバサダーSIO（@sio_loop8(https://www.instagram.com/sio_loop8/)）をフォロー

３.下記のハッシュタグをつけて投稿】

【TikTokから応募】

１.アンバサダーSIO（@sio_loop8(https://www.tiktok.com/@sio_loop8)）をフォロー

２.下記のハッシュタグをつけて投稿

【指定ハッシュタグ】

応募の際は、必ず以下の2つをキャプションに記載してください。

#LOOP2126TOKYO(https://www.instagram.com/explore/tags/LOOP2126TOKYO/)

#LOOP2126LOOK(https://www.instagram.com/explore/search/keyword/?q=%23loop2126look)

最新情報は公式HPにて随時お知らせします。

■選出作品の展示・発表について

選出された作品は、イベント当日、以下のような形での発表を予定しています。

・歌舞伎町エリアの公共空間での展示

・イベントステージや演出空間での発表

・大型ビジョン等を含むイベント演出内での紹介

※展示・発表方法は作品内容や会場構成により調整される場合があります。公式HPより注意事項をご確認の上、ご応募いただくようお願いいたします。

■開催概要

⚪︎イベント名：LOOP 2126 ∞prelude∞（ループ ニイイチニイロク プレリュード）

⚪︎開催日：2026年4月25日（土）

⚪︎開催時間：昼の部／夜の部（二部構成）※詳細な時間は後日、公式HPにて発表予定

⚪︎開催場所：東京都新宿区 歌舞伎町エリア一帯 東急歌舞伎町タワー ほか ※一部プログラムはZEROTOKYOにて実施予定

⚪︎公式HP：https://www.loop8fest.com

⚪︎主催：IYS株式会社

本イベントでは、共に盛り上げてくださるメディアパートナー様を広く募集しております。協力内容や特典の詳細は、以下の資料（PDF）よりご確認いただけます。

■IYS株式会社（https://www.iysmedia.com/(https://www.iysmedia.com/)）

https://prtimes.jp/a/?f=d175306-7-b9793014d74bb4121c4a5fb4e63a91ca.pdf

IYS株式会社は、日本が持つ優れたIP（知的財産）を、最先端のデジタル技術とグローバルな視点を掛け合わせ、世界へと展開することを目的としたエンターテインメントカンパニーです。



2024年の創業以来、「日本の良いIPを世界に届ける」というミッションのもと、芸能・音楽・映像・出版・デジタルコンテンツなど、エンターテインメント領域全体を横断する事業を展開しています。芸能人関連の商標ビジネスや制作事業、書籍・漫画・動画コンテンツ、レコード会社が保有するIPなど、投資および事業領域は多岐にわたります。



また、Alibaba EntertainmentおよびIMS Group（Inmyshow Digital Technology Group）といった、エンターテインメントおよびデジタル分野で実績を持つ企業グループの知見とネットワークを背景に、国内外のパートナー企業との連携や共同プロジェクトを通じて、IPの可能性を拡張し続けています。

企業名：IYS株式会社

所在地：〒135-0063 東京都江東区有明３丁目５－７ TOC有明イーストタワー１５階

設立：2024年1月16日

資本金：1億

URL：https://www.iysmedia.com/



