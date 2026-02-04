～若者目線×デザイン力で佐賀県産品の情報発信～佐賀大学生による県産品ディスプレイを行います！

公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社

さが県産品流通デザイン公社（所在地：佐賀市、所長：石井法子）は、佐賀県の県産品を厳選したセレクトショップ「SAGA MADO」において、2026年2月6日（金曜日）～2月26日（木曜日）の期間、佐賀大学芸術地域デザイン学部との共同プロジェクトとして、大学生プロデュースによるPOP UPイベントを開催します。

佐賀県では、県政に「さがデザイン」という思想と仕組みを取り入れ、クリエイティブに課題解決を行うことにより、人のくらし、まち・地域を心地よく豊かなものにする取組を推進しています。

このような行政の施策にデザインを取り入れる取組について、地域でデザインを学ぶ大学生にも知ってもらうため、佐賀大学芸術地域デザイン学部の学生と、さが県産品流通デザイン公社が共同して、県産品をPRするプロジェクトを実施してきました。

今回は、「SAGA MADO」にて、佐賀大学生の『若者目線×デザイン力』を活かした県産品の魅力を発信するディスプレイを3週間にわたって行います。POPUP初日には、各チームよりプレゼンテーションを行い、その取組内容をPOPUPとして実際に展示・販売します。

ぜひこの機会に、佐賀県産品の魅力を発信する新たなPOPUPにお越しください。

POP UP概要

開催期間： 2026年2月6日（金曜日）～2月26日（木曜日）10時～20時

開催場所：SAGA MADO特設エリア（佐賀市駅前中央一丁目4番17号コムボックス佐賀駅前1階）

■チーム別 開催日程■

Ａ・Ｂチーム：2026年2月6日（金曜日）～2月12日（木曜日）

Ｃ・Ｄチーム：2026年2月13日（金曜日）～2月19日（木曜日）

Ｅ・Ｆチーム：2026年2月20日（金曜日）～2月26日（木曜日）

大学生によるプレゼンテーション 概要

開催日時：2026年2月6日（金曜日）11時00分～

開催場所：SAGA MADO特設エリア（佐賀市駅前中央一丁目4番17号コムボックス佐賀駅前1階）

■発表内容■

佐賀駅周辺およびSAGA MADOを訪れる県内外のお客様をターゲットとし、県産品の魅力を最大限に生かし情報発信や販売につなげるためのコンセプト設計及び商品ディスプレイを計画しました。

その成果発表として実際に店舗にて設営・販売を行うとともに、POP UP初日には全6チームの大学生による公開プレゼンテーションをおこないます。

SAGA MADO とは

伊万里・有田焼、唐津焼といった焼き物から、若手作家の新しい感覚でつくられたもの、普段づかいにちょうどいい食品・雑貨、SAGA MADOオリジナル商品など、季節ごとに厳選して県産品をご紹介しています。 公式ホームページ：https://sagamado.jp/

（公財）佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社とは

さが県産品流通デザイン公社は、県内の中小企業等を支援する「（公財）佐賀県産業振興機構」内に、県産品の販売促進等を目的に、平成29年（2017年）4月に設立した支援機関です。

県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないでいく「新たな流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者や事業者の皆様の販路拡大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んでいます。

■支援する事業者：佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。

公式ホームページ「SAGAPIN」：https://www.sagapin.jp/