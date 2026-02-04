『〈物語〉シリーズ』のトレーディング場面写オーロラ缶バッジ、トレーディング場面写ホログラムチケット風カードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『〈物語〉シリーズ』の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『〈物語〉シリーズ』の商品の受注を1月30日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/633,1004,1443,1534,1899?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング場面写オーロラ缶バッジ

戦場ヶ原ひたぎ、八九寺真宵、神原駿河、千石撫子、羽川翼、阿良々木暦、阿良々木月火、阿良々木火憐、忍野メメ、忍野忍、忍野扇、斧乃木余接の印象的なシーンを、オーロラ加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「忍野忍 場面写75mmオーロラ缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写ホログラムチケット風カード

戦場ヶ原ひたぎ、八九寺真宵、神原駿河、千石撫子、羽川翼、阿良々木暦、阿良々木月火、阿良々木火憐、忍野メメ、忍野忍、忍野扇、斧乃木余接の印象的なシーンをホログラムチケット風カードのイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「忍野忍 場面写ホログラムチケット風カード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \11,880(税込)

種類 ：全24種

サイズ：（約）21×7cm

素材 ：紙、PP

▼トレーディング場面写箔押しカード

戦場ヶ原ひたぎ、八九寺真宵、神原駿河、千石撫子、羽川翼、阿良々木暦、阿良々木月火、阿良々木火憐、忍野メメ、忍野忍、忍野扇、斧乃木余接の印象的なシーンを箔押し加工が施されたカードに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「忍野忍 場面写箔押しカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \9,240(税込)

種類 ：全24種

サイズ：（約）86×54mm

素材 ：紙

▼場面写BIGアクリルスタンド

※画像は「戦場ヶ原ひたぎ 場面写BIGアクリルスタンド」を使用しております。

各キャラクターの印象的なシーンをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全11種（戦場ヶ原ひたぎ、八九寺真宵、神原駿河、千石撫子、羽川翼、阿良々木暦、阿良々木月火、阿良々木火憐、忍野忍、斧乃木余接、キスショット・アセロラオリオン・ハートアンダーブレード）

サイズ：本体：（約）13.8×10.1cm 台座：（約）13.8×3.5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼推しゴト 75mm缶バッジ2個セット

※画像は「戦場ヶ原ひたぎ 推しゴト 75mm缶バッジ2個セット」を使用しております。

各キャラクターの印象的なシーン、セリフを缶バッジ2個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,430(税込)

種類 ：全11種（戦場ヶ原ひたぎ、八九寺真宵、神原駿河、千石撫子、羽川翼、阿良々木暦、阿良々木月火、阿良々木火憐、忍野忍、斧乃木余接、キスショット・アセロラオリオン・ハートアンダーブレード）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼場面写BIGアクリルキーホルダー

※画像は「戦場ヶ原ひたぎ 場面写BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

各キャラクターの印象的なシーンをBIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全11種（戦場ヶ原ひたぎ、八九寺真宵、神原駿河、千石撫子、羽川翼、阿良々木暦、阿良々木月火、阿良々木火憐、忍野忍、斧乃木余接、キスショット・アセロラオリオン・ハートアンダーブレード）

サイズ：（約）99×89mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/633,1004,1443,1534,1899?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト