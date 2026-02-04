社会人・先生・保護者に向けた “押すだけで伝わる”『キャップレス印鑑』に新デザイン登場。犬派・ネコ派も選びやすいイラスト

株式会社サンアドシステム

名入れグッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：紀之定 良太）は、2026年1月29日（木）に職場や先生がつかう確認印や、連絡帳のサインなどに使える「かわいいキャップレス印鑑」に新デザインを追加いたしました。

毎日使うものだから、かわいさもきちんと感も。選ぶ楽しさが広がる新デザイン

商品販売サイト :https://www.seal-de-name.com/stamp/capless_index.html?utm_source=Times-capless260204

お子さまの連絡帳や音読カードへの“みましたはんこ”としてはもちろん、社会人や医療関係など印鑑を日常的に使用する方にも使いやすい、個性と実用性を兼ね備えたネーム印です。

今回追加した新デザインは、犬・ネコ好きの方に刺さる癒やし系デザインと、職場でも使いやすい大人っぽいテイストをバランスよく取り入れました。

■やさしく華やぐ、上品なお花モチーフシリーズ

やわらかな手書き風タッチで描かれたお花モチーフは、落ち着きのあるかわいさが魅力。派手すぎず上品な印象のため、連絡帳や書類への押印はもちろん、職場でのチェック印としてもなじみやすく、女性を中心に幅広い世代におすすめできるシリーズです。

■ゆるっと癒やされる、犬好きにうれしいデザイン

もこもこ、ふわふわとした犬たちが、クッションやみかんに手を添える姿が印象的な犬好きにはたまらないデザインが完成しました！ゆるっとした手書きタッチで、押すたびに思わず和むような癒やしを感じられる仕上がりになっています。犬好きの方へのギフトにもおすすめです。

■シンプルで親しみやすい、動物モチーフデザイン

めんだこ、うさぎ、ねこをモチーフにしたデザインは、丸みのあるフォルムが特長です。シンプルながらも印象に残りやすく、家庭用から職場用までシーンを選ばずお使いいただけます。かわいさを抑えすぎない絶妙なバランスで、大人も使いやすいデザインに仕上げました。

■気持ちが伝わる「はーい！」シリーズ

動物たちが元気よく手を挙げたポーズが印象的な「はーい！」シリーズは、「OKです」「みました」の文字がデフォルトで入っています。連絡帳や提出物の確認印として使いやすく、先生や保護者の方の“ひと目で伝わる”サインとして活躍します。かわいさと実用性を兼ね備えた人気シリーズです。

■さりげなく使える、韓国風イラストの新デザイン

手のモチーフを中心にしたシンプルなイラストは、控えめながらも今らしさを感じさせるデザインです。これまでに好評だったシリーズの続編として、職場や外出先でも使いやすい大人向けの選択肢が加わりました。

《かわいいキャップレス印鑑 はんこDEネーム》

■セット内容：回転式ネーム印 1本（印面直径：最大10mm）

■販売価格：1,400円（税込・送料無料）

■購入方法：シールDEネームオンラインショップより

■URL：https://www.seal-de-name.com/stamp/capless_index.html?utm_source=Times-capless260204

【商品の特長】毎日使いたくなる、かわいさと実用性を兼ね備えた印鑑

スケジュール帳や、回覧板のサイン、オフィスでのチェック印などにお使いいただけるキャップレス印鑑。顔入りは、家族間のマークや家族カレンダーなどにもご活用いただけます。お子さまの宿題サインとして「みましたスタンプ」としてもオススメです。

1．ユーモアあふれるオリジナルイラスト

パンダやネコ、シマエナガやおにぎりなど…小さいながらも、かわいさ溢れる印鑑。すべて当店のオリジナルデザインです。さらに、大阪のおばちゃん、働き女子や営業マン風、パパ・ママ、子どもなどなど…ユーモア溢れるファミリーも勢揃いしています。

2．吹き出しタイプや、「OKです」「みました」等の文字入り

「OKです」「みました」などの文字がデフォルトで入ったデザインをご用意しました。吹き出しタイプにはお名前を入れることができるため、さまざまなシーンでお使いいただきやすくなっています。

3．お名前以外も入れやすいデザイン

「再提出」「済」「Good」「みました」など、用途に合わせた文字を入れやすいデザインを目指しました。インクとボディカラーが選べるので、用途ごとに色分けできます。

4．小さな印面でも鮮明さを意識

細かいところまで鮮明に表現できる印鑑を使用。さらに、線の太さ等にも気を遣いイラストがしっかり見えるように細部にこだわってデザインしています。

軽いチカラでポンポン押せる「Jointy J9」

キャップレスで軽い押し心地の回転式ネーム印「Jointy J9」を採用。浸透印ではなくゴム印タイプのため、 イラストの細かい部分も鮮明に表現できます。持ち歩きしやすい工夫がされており、スタンプ台内蔵で連続押印してもかすれません。

■えらべるボディカラー

えらべる楽しさと便利さをかなえる全９色のボディカラー。用途や印面のデザインごとに色をかえたり、内容に合わせて色分けをすることもできます。

■えらべるインク色

ベーシックな朱色から、赤、黒、青の4色を展開。職場の認め印や、宅配の受け取り、お子さまの連絡帳の見ました印など、用途に合わせてセレクトできます。

■ポンポン押せてかすれない

スタンプ台が内蔵されているので、連続押印してもかすれにくい仕様です。ガイド機能で、水平に押しやすい工夫がされています。

■持ち運びがしやすい

本体を回すだけでロックできるため、カバンやペンケースに入れて持ち歩いても安心です。また、宅配ボックスに吊り下げたり、ネックストラップにつけることができるストラップ穴つきです。

■補充インク（別売）プラスでながく使える

インクがなくなっても、 別売の補充インクを充填すれば長く使用できます。 補充インク1本で約3,000回分押印可能です。

どこで買ったの？と聞かれたい賢いママ必見、オリジナルお名前スタンプ『はんこDEネーム』

2012年の発売開始以来、繰り返し手軽に使える便利な名前つけグッズとして、多くのユーザーにご愛用いただいてまいりました。スタンプがたっぷり入った「でらっくす21点セット」を中心に、少量＆名前シールつきの「らいと13点セット」や、洗濯タグ用スタンプ、兄弟追加セット、少量シンプルセットなど、用途に合わせた商品を展開しております。今後も、使いやすさやデザイン、品質向上など、ニーズに合わせて、小さなお子さまをお持ちの保護者のみなさまをサポートできるアイテムを開発してまいります。

2026年で、24周年を迎えた「シールDEネーム」のECショップ

はんこDEネーム・商品一覧 :https://www.seal-de-name.com/stamp/index.html?utm_source=Times-capless260204

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。

『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、24年にわたり、お名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて、仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

■会社概要

社名：株式会社サンアドシステム

所在地：大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル5F

代表取締役：紀之定 良太

設立：1991年2月7日

事業内容： EC事業、クリエイティブ事業

会社HP：https://www.sunad-s.co.jp/