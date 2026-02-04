APT、海外マテハン導入に関するオンラインセミナーを2月17日開催

株式会社APT

物流システムエンジニアリングを手掛ける株式会社APT（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：井上 良太、以下 APT）は、2026年2月17日（火）に、オンラインセミナー「なぜ、海外マテハン導入でつまづくのか？~本当にあった失敗例と失敗しないための対策~」を開催いたします。



本セミナーでは、中国製など海外製マテハン機器の導入で多発する「失敗事例」と、それを防ぐ「回避策」を徹底解説します。価格メリットの裏に潜む安全仕様の不備や、想定外の保守費用、システム連携の不具合など、現場のリアルなトラブル6選を公開。実際の失敗ケースを基に作成した「失敗しないための導入チェックリスト（全40項目）」を用い、契約前に確認すべきポイントを提示します。メーカーに依存しない中立的な視点で、コスト削減と安全な運用を両立させるための実践的なノウハウをお届けします。

■セミナー開催の背景

昨今、マテハン業界は世界的に年平均約10%で成長しており、日本国内でもコスト競争力に優れた海外製（主に中国製）機器の存在感が増しています。しかし、その一方で導入企業からは「安価だが安全仕様に不安がある」「保守部品の納期が遅い」「システム連携がうまくいかず稼働できない」といった深刻なトラブル事例が数多く寄せられています。 こうした状況を踏まえ、APT調査チームは海外マテハン導入における実態調査を行い、頻発するトラブルを「6つの類型」に分類・分析しました。その結果、多くの失敗は「機能（スペック）」以外の「非機能（安全性・保守性）」部分の確認不足や、契約時の取り決め不足に起因していることが明らかになりました。 本セミナーでは、実際に発生したリアルな失敗事例を公開し、海外製機器のコストメリットを享受しつつ、致命的な失敗を防ぐための「導入チェックリスト（全40項目）」と具体的な回避策を詳細に解説します。

■セミナーで取り上げる主要テーマ

本セミナーでは、APTの調査レポートと実際のトラブル事例に基づき、以下の3つの視点から失敗しないマテハン導入の鍵を解き明かします。

■こんな方におすすめ

【テーマ1】海外製マテハンの「落とし穴」と市場実態- 急増する中国製マテハンの「機能（スペック）」と「非機能（安全性）」のギャップ- カタログ値だけでは見えない「耐久性」や「CEマーキング（安全基準）」の重要性- コスト削減の裏に潜むリスク（保守体制、部品供給リードタイム）の実態【テーマ2】実録「失敗事例6選」から学ぶ回避策- 現場で多発する6つのトラブル（安全仕様、部品納期、仕様認識、システム連携、保守、責任範囲）- 【事例公開】EC企業等が直面した「想定外の高額保守費用」や「稼働遅延」のリアル- 責任分界点（RACIチャート）とSLA（サービスレベル合意）による防衛策【テーマ3】失敗しないための「導入チェックリスト」活用術- 契約前に確認すべき「マテハン導入チェックリスト（全40項目）」のポイント解説- システム連携不全を防ぐ「PoC（実証実験）」と「要件定義」の精度向上- 「ベンダーフリー」視点で実現する、メーカーに依存しない最適な機器選定- 物流に携わる経営企画、経理財務部門の方- 物流現場の責任者・意思決定者- 物流自動化を検討中だが、何から始めるべきか悩んでいる方- コスト削減と生産性向上を両立させたい経営層- 物流DXや自動化の成功事例を知りたい実務担当者

■セミナー概要

- タイトル:「なぜ、海外マテハン導入でつまづくのか？~本当にあった失敗例と失敗しないための対策~」- ライブ配信: 2026年2月17日（火）13:00～13:30- アーカイブ配信: 2026年2月25日（水）14:00～14:30- 開催形式: オンライン（Bizibl）- 参加費: 無料- 定員: 30名- 主催: 株式会社APT 調査チーム- 登壇者: 株式会社APT エンジニアリング部 中野 昇- 申込方法: 以下のURLよりお申し込みくださいhttps://attendee.bizibl.tv/sessions/selD2m5b6tEl■株式会社APTについて

株式会社APTは、倉庫業界に新たな価値を提供し、課題解決を通じて業界全体を変革することを目指す企業です。国内外のメーカーに依存しないマルチメーカー対応を強みとし、お客様に寄り添い、価値の最大化とコストの適正化を図りながら、倉庫で働くすべての人々に笑顔を届けます。

【株式会社APT】

会社名： 株式会社APT

設立 ： 2009年8月（創業：1984年10月）

代表者： 井上 良太

URL ： https://n-apt.com/

所在地： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1丁目3 幕張テクノガーデン B棟 22階

事業内容：機械器具設置工事業