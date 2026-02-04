2026年度の給付金・助成金を全網羅した最新の「申請すれば誰でももらえるお金」。出産から就学、就職・転職、自宅の改修・購入、そしてシニア世代の手厚い手当まで、全てのおトクを詰め込んだ好評の最新版!!

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は2月4日（水）、『2026年度決定版 助成金&給付金 申請するだけでもらえるお金』を刊行いたしました! 2026年度の最新おトク情報を網羅した一冊です。子育てや教育資金、失業給付やスキルアップ、住宅購入や改築のおトク情報、そして年金にまつわる不安や対処法など、国と自治体からもらえるお金のすべてと税金対策まで、おトク情報満載!!

2026年の助成制度の概況を簡単にまとめてみました。これを読むだけで、自分や世帯ごとの必要とする助成制度が一目でわかります。また、本年度の傾向と対策も盛り込みましたので、早い者勝ちのような助成金もいち早く申請できます。

第１章「出産・子育て・教育」では、子を妊娠した時から大学を卒業するまでの給付金・助成金のすべてを取り上げました。今年の新設は「国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス)の育児期間に係る保険料の免除措置」と「乳児等のための支援給付」（こども誰でも通園制度）で、2026年4月からは「出産費用の保険適用拡大・無償化スキーム」や「児童手当拡充の通年フル適用」も始まります。また、「こども誰でも通園制度」も本年の大きな目玉です。

第2章「住まい」では、昨年に引き続き「みらいエコ住宅2026事業」、「先進的窓リノベ2026事業」、「給湯省エネ2026事業」などおトクな制度が施行。2025年との制度の違いや、申請スケジュールなどがわかります。また、住宅ローン控除の改正、その他自治体の耐震工事助成など盛りだくさんな制度があります。併用できるものは併用して、住宅購入からリノベまで賢く家を手に入れましょう。

第3章「失業・転職」の目玉は、「教育訓練休暇給付金」の給付率引き上げ、「失業・転職期の給付の即応性向上」など。教育訓練を受けたら授業料以外にも給付金が出る「教育訓練休暇給付金」、雇用保険に入っていない人のための「求職者支援制度」などの詳細を掲載しました。気になる「未払賃金立替払制度」、「介護休業給付金」の詳細も取り上げていますので、いざという時安心です。

第4章「老後・介護」では、老後の不安や年金改正、そして年金を増やす方法などを解説しています。特に、働くシニアのための「在職老齢年金」は、４月から支給停止基準額（支給停止調整額）が月65 万円に引き上げ。今まで働き控えてきた方には朗報です。また、巻末ではいざという時の労災や災害対策の助成制度も網羅しました。もちろん、生活保護関係の話題も網羅しています。

コラムでは、「出産祝い金が出る自治体」、自治体独自の「住まい関連の助成金」を取り上げました。目からウロコのおトクな制度あり。新年度の引っ越しの際にお役立てください。

2026年度もおトクな助成制度でおトクに暮らす!!

物価上昇の昨今、物価高対策（「物価高騰対応重点支援給付金」、「冬季 電気・ガス料金激変緩和対策」、「地方交付金活用施策」、「年金生活者支援給付金」）だけではなく「ゆりかごから墓場まで」の助成・給付制度を使い倒す!! そんな一冊となっています。

助成金は「申請主義」、「早い者勝ち」なので、今すぐ自分に合った制度を見てみよう!

【ムック誌概要】

書名：『2026年度決定版 助成金&給付金 申請するだけでもらえるお金』

発行・発売：大洋図書

発売日：2026年2月4日（水）

価格：690円（税込）

判型：A4判（210×297mm）

仕様：総80頁／左開き横組／カラー、２色

株式会社：大洋図書

商品ページＵＲＬ：https://taiyohgroup.jp/magazine-mook/finance/id005656/