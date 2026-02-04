明日から使える！顧客の声“VoC”を施策に活かす8ステップ｜無料オンラインウェビナー

株式会社 日経リサーチ

株式会社日経リサーチ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新藤 政史）は、VoC（Voice of Customer：顧客の声）を始めとするデータの活用に携わる方を対象とした無料のオンラインセミナーを2月18日(水)に開催いたします。

デジタル化で「顧客の声」の活用が容易になった今、これを活かす力は企業の競争力に直結します。顧客の声への真摯な対応は、既存顧客の満足度とCLTV（顧客生涯価値）を高めるだけでなく、SNSを通じたクチコミとして新規顧客の獲得にも大きく寄与します。顧客の声を起点とした改善は、企業の持続的な成長の鍵といえるでしょう。

昨年12月に、当社のVoC分析の知見を体系化し、「VoC活用実践ガイド～顧客起点経営を実現する“ホットスポット分析メソッド”」として公開しました。

今回は、その分析メソッドのエッセンスを、著者のチーフデータサイエンティストの佐藤邦弘がわかりやすく解説いたします。後半には、質疑応答のお時間も設けますので、ぜひ日ごろの疑問や困りごとをお聞かせください。

貴社における「顧客の声」を起点とした施策化の一助としてお役立ていただけますと幸いです。皆様のご参加を心からお待ちしております。

ウェビナーに申し込む :https://go.nikkei-r.co.jp/20260218_dm_seminarVoC（顧客の声）活用実践ガイド「顧客起点経営を実現する“ホットスポット分析メソッド”」資料ダウンロードはこちら(https://go.nikkei-r.co.jp/dm_whitepaper_voc)

おすすめの対象者

- VoCを顧客満足度やNPS(R)向上の施策に繋げたい方- データ分析結果をマーケティング・営業施策に結びつけたい方

※ NPS(R)はベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標です

登壇者

佐藤 邦弘

ソリューション本部 副本部長

インテグレーション推進部長

当社を代表するデータサイエンティストで、調査・テキスト・ログなど多様な形式のデータ分析とインサイト探索が得意分野。定量と定性調査を統合した新しいデータマイニング手法「KeyExplorer」を企画・開発。「顧客を深く知るための２つのマーケティング・フレームワーク」をkindleで公開中。日本マーケティングサイエンス学会、人工知能学会所属。

セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3053/table/165_1_3bee3ad01aee32643b347f4499f1c302.jpg?v=202602041151 ]ウェビナーに申し込む :https://go.nikkei-r.co.jp/20260218_dm_seminar

【会社概要】

会 社 名 ：株式会社 日経リサーチ

住 所：東京都千代田区内神田2丁目2番1号 鎌倉河岸ビル

代 表 者 ：代表取締役社長 新藤政史

事業内容：顧客満足度（CS）調査や、ブランド調査、デジタルマーケティングなど各種市場調査やデータ分析を国内外で幅広く提供しています。 また、定期的に実施する世論調査や企業調査の結果は日本経済新聞などの媒体に多く掲載されています。

URL：https://www.nikkei-r.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ソリューション本部 担当：市嶋

TEL: 0120-980-181（平日 9:00～12:30、13:30～17:30）

弊社HPお問い合わせフォーム：https://go.nikkei-r.co.jp/inquiry/