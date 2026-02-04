【3年で3.4倍】AI時代に伸びる”新しい現場職”「介護美容」 年間1,200名が選ぶ、介護現場の新しい担い手

株式会社ミライプロジェクト

株式会社ミライプロジェクト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山際 聡）が運営する、高齢者向け美容の専門スクール「介護美容研究所」は、2026年2月4日（水）より、全国6校（東京、横浜、大宮、名古屋、梅田、福岡）にて、個別来校イベント「介護美容キャリア相談会（スクール見学＆説明会）」を開催いたします。

本イベントを開催する背景には、同スクールへの直近2年の問い合わせ数が8万件を突破し、入学者数も3年で約3.4倍（1,211名・過去最多）に急増するなど、「新しい現場職」としての介護美容への期待が高まっている市場背景があります。特に近年、40～60代女性を中心に、AI化が進むデスクワークから「代替不能な対人専門職」へのキャリア転換を希望する声が加速しており、こうした新たな労働市場のニーズに応えるべく実施いたします。

入学者数は過去最多を更新、3年間で約3.4倍に

超高齢社会の進行に伴い、高齢者のQOL（生活の質）向上を目的とした美容ケアの重要性は今後さらに高まると見込まれています。

こうした社会動向を背景に「今後ニーズが拡大する分野で専門性を身につけたい」と考える受講希望者が増加しており、介護美容研究所のスクール入学者数は右肩上がりで推移しています。



●2021年度：355名

●2022年度：524名

●2023年度：890名

●2024年度：1,211名（過去最多）

単なる「美容資格取得」ではなく、超高齢社会における成長分野を見据えたキャリア選択として、介護美容を学ぶ人が増えていることがうかがえます。

申込者の半数以上が「異業種」出身者 -- なぜ今、あえて“新しい現場職”が選ばれるのか

2025年度のスクール申込者を対象にした調査では、全体の半数以上（56.8％）が介護・医療業界未経験者でした 。特筆すべきは、事務職、接客業や専業主婦など、多種多様なバックグラウンドを持つ層が、あえて「現場」でのケア専門職を選択している点です。

多くの申込者が求めているのは、AI化が進む社会だからこそ価値が高まる「直接、人に触れ、心を動かす」という代替不可能な専門技能です。かつての”人の手（人間の労働力）を頼りにした現場仕事”のイメージを超え、自らの技術で高齢者のQOL（生活の質）を向上させる、“新世代のプロフェッショナル”への転身が加速しています。

1. AI時代における「代替不能な対人スキル」への投資

効率化やAI化が進むデジタルワーク中心の職種から、「自分の手と目、そして対話でしか提供できない価値」を求めての転身が目立ちます。

介護美容の真価は、単なる施術の提供に留まりません。その日、その時の利用者の表情や体調、心の機微を鋭く見極め、最適なメニューをその場で判断する。時には美容の手を止め、対話を通じて孤独を癒やすことに時間を割く--。こうした、相手に寄り添い、状況に応じて最適解を導き出す観察眼と柔軟な判断力は、AIには真似できない領域です。



テクノロジーが進化する今だからこそ、画一的なサービスではない、徹底して「個」に寄り添うプロフェッショナルの技術は、一生モノの資産として再定義されています。

2. “新しい現場職”としてのキャリア形成 -- やりがいと自立を両立させる

これまでの「現場仕事」のイメージを覆し、高齢者向け美容の専門知識とホスピタリティを備えた「ケアビューティスト」は、利用者やその家族から感謝と信頼を得る存在です。スクールへの入学は単なる習い事や転職準備ではなく、専門職としての「ポジションの獲得」と「自立した働き方（フリーランス等）」を手に入れるための戦略的なステップとなっています。

3. 多様な世代が描き出す、介護美容の「キャリア・ロードマップ」

異業種から「新しい現場職」へ。世代によってその目的は異なりますが、共通しているのは「自分の手で価値を届ける」という決意です。

実際にキャリア転換を決め、2025年10月からスクールに通う受講生たちのリアルな声と歩みを紹介します。



【事例1：50代・一般事務職からのリスキリング】 -- 人生100年時代、デスクワークから「一生モノの技術」へ

「17年間、事務職として働いてきましたが、パソコンに向き合う仕事に疑問を感じていました。両親も高齢になり、日常生活の手伝いをしてるうちに介護について学びたいと思うようになりました。そんな時に“介護美容”を知り、受講を決めました。」

【事例2：20代・戦略的な専門職への転身】-- 現場経験を武器に、フリーランスとしての独立を見据える

薬学部での学びに違和感を抱いていた時期、介護美容という職業に出会い「これを仕事にしたい」と直感的に決意。おしゃれが好きだった亡き祖母との思い出を原動力に、まずは「介護職員初任者研修」を取得して介護士として施設に入職。現場の業務経験を通して介護の基礎を習得したうえで、スクール受講を開始しました。

現在は施設訪問を行うフリーランスを目指しつつ、将来は「シニアのチアチーム」を結成し、美容で高齢者が主役になれる場を作るというビジョンを掲げています。利用者の体調を見極める介護の視点と、個性を引き出す美容の技術。その両輪で「高齢者の新しい生き方」をデザインする、新世代のプロフェッショナルを目指しています。

直近2年で8万件超の問い合わせが示す“新しい現場職”への期待 -- 全国6校で「キャリア説明会」を開催

「介護美容」への関心の高まりを受け、直近2年の問い合わせ数は8万件を突破しています。この反響に応え、異業種からのキャリア転換を検討されている方を対象に、現場のリアルな働き方や独立・就職のステップを個別にご相談いただける「学校見学＆キャリア説明会」を全国6校で実施いたします。

介護美容研究所について

- 開催期間： 2026年2月4日（水）～ 2月14日（土）- 開催場所： 介護美容研究所 全6校（東京校・横浜校・大宮校・名古屋校・梅田校・福岡校）- 参加対象： 18歳以上の方で、当スクールの説明会に初めて参加される方※介護・美容の経験不問。申込者の半数以上は未経験からのスタートです。- 参加特典： 先着100名様にドリンクチケット500円分（Eギフト）をプレゼント※オンライン送付のEギフトです。- 予約フォームはこちら：https://academybc.jp/open-school/raikou_a/?utm_medium=hp

・全国6エリアで展開（東京〔原宿・代々木〕／横浜／大宮／名古屋／大阪〔梅田・心斎橋〕／福岡）

・入学者の約半数は介護・美容業界未経験者

・スクールHP：介護美容研究所公式サイト(https://academybc.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=000000047&utm_content=link_schoolhp)

・スクールSNS：介護美容研究所 公式Instagram(https://www.instagram.com/carebeauty_mirapro/)

・スクールWEBメディア：介護美容マガジン（介護美容の現場事例を発信）(https://academybc.jp/cbmag/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=000000047&utm_content=link_magazine)

株式会社ミライプロジェクトについて

所在地：東京都渋谷区神宮前1-15－15 タガミ神宮前ビル2F

設立：2015年11月19日

事業内容：介護・医療関連職の人材紹介事業、介護×美容の人材育成事業、訪問美容事業、介護×美容の商品販売事業

「ケアビューティスト」は株式会社ミライプロジェクトの登録商標です

会社HP：株式会社ミライプロジェクト公式サイト(https://www.mirapro.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=000000047&utm_content=link_miraprohp)

問い合わせ先

株式会社ミライプロジェクト（介護美容研究所）

広報担当：矢島

メールアドレス：yajima.r@mirapro.net