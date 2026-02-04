2026年1月版のデータ整備を行いました。

写真拡大

株式会社ナビット


法人電話帳データ、アタックリストNo.1、オープン君＆てったいちゃん サービスのデータを整備しましたのでお知らせします。



整備件数は以下の通りです。



【基本データ】
追加データ： 14,779件
削除データ： 22,852件
変更データ： 14,751件



【新規開業　Best5】
第1位：福祉関連施設・・・・2,023件
第2位：理容・美容業・・・・1,244件
第3位：介護関連サービス業・・・・1,130件
第4位：不動産取引・・・・1,080件
第5位：喫茶店・カフェ・・・・682件



【廃業　Best5】
第1位：建設・工事業・・・・1,356件
第2位：理容・美容業・・・・1,270件
第3位：食料品・嗜好品・・・・1,011件
第4位：居酒屋・スナック・バー・・・・849件
第5位：医療機関・・・・561件



【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ増加件数】
法人番号　　　： 18,647 件増
（マイナンバー）
FAX番号　　　： 1,140 件増
資本金規模　　： 376 件増
売上高規模　　： 306 件増
支社・支店 チェーン店　　：9,198 件増
工場　　：145 件増



【アタックリストNo.1、法人番号検索の属性項目データ削除件数】
法人番号　　　： 349 件減
（マイナンバー）
FAX番号　　　： 1,155 件減
資本金規模　　： 208 件減
売上高規模　　： 157 件減
支社・支店 チェーン店　　：259 件減
工場　　：4 件減



【法人電話帳 ビル名増加件数】
ビル名　　　　： 11件増



◆◇データベースプラットフォームの紹介動画はこちらから◇◆


　★ https://youtu.be/GzjBF1xfTNM ★



今後も鮮度のいいデータをご提供できるよう、随時、整備を行ってまいります。



☆オープン君＆てったいちゃんはこちら


　★ https://www.navit-j.com/service/openkun/ ★



☆アタックリストNo.1はこちら


★ https://www.navit-j.com/service/attacknumber1/ ★



☆2025年12月版のデータ整備情報はこちら


★https://www.navit-j.com/media/?p=108068 ★



【会社概要】
■会社名　株式会社ナビット
■代表者　代表取締役　福井泰代
■設　立　2001年1月
■所在地　東京都千代田区九段南1-5-5　九段サウスサイドスクエア8F
■ＴＥＬ　03-5215-5713
■ＦＡＸ　03-5215-5702
■ＵＲＬ　https://www.navit-j.com/
■E-Mail　webmaster@navit-j.com