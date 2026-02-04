京都・四条大宮に“SNSで働ける”就労支援が誕生
「見るだけのSNS」から「つくって伸ばすSNS」へ。
みんなで企画して、撮って、バズらせよう。
2026年、株式会社ミライト（本社：京都市中京区、代表取締役：荒井 裕）は、京都・四条大宮にSNS運用に特化した就労継続支援B型事業所「クリエイティブラボ四条大宮」を開所します。
本施設は、「軽作業中心の就労支援」ではなく、
InstagramやTikTokなどのSNSを“仕事”として学び、実際に運用できる就労支援施設です。
利用者のペースを大切にしながら、「できること」を少しずつ増やしていける環境を整えています。
特に大きな特徴は、フォロワー2.5万人の人気アカウント『京都スイーツ.com』を、
利用者のみなさんと一緒に運用できることです。
練習用のアカウントではなく、実在するインフルエンサーアカウントを
みんなで運用できる環境は、全国でも珍しい取り組みです。
ここでできること
利用者のみなさんは、無理なくできるところから参加しながら、以下のようなことに挑戦できます。
- Instagramの投稿づくり（写真・文章・ハッシュタグ）
- TikTokやReelsの短い動画づくり
- 「京都スイーツ.com」の運用サポート
- どんな投稿が伸びているかのリサーチ
- 投稿後の数字（再生数・いいね・保存など）の確認
- Canvaを使った画像制作
- 簡単な動画編集（カット・テロップ・BGM）
「SNSを見るのが好き」「動画が好き」「デザインに興味がある」
そんな気持ちがあれば、誰でもスタートできる環境です。
ショートドラマ・撮影・企画にも挑戦
本施設では、単に投稿をつくるだけではなく、企画から撮影、編集まで一貫して経験できる環境を用意しています。
具体的には、
- ショートドラマの台本づくり（どんな話にするか考える）
- TikTokやReelsの企画会議（みんなでアイデア出し）
- 実際の撮影（カメラを使ったり、出演をサポートしたり）
- 動画編集（テンポ・テロップ・BGMの調整）
- 投稿後の振り返り（なぜ伸びたのか、どう改善するか）
また、定期的に「みんなでTikTokを見る時間」をつくり、
バズっている動画を研究しながら、「自分たちならどう作るか」を話し合います。
「作業するだけの場所」ではなく、
みんなで考えて、つくって、楽しみながら成長できる場所です。
実務だから身につく力
関連会社であるMetaGate株式会社と連携し、
実際のSNS運用案件を施設内に持ち込みます。そのため、
本物の仕事に関われる
数字を見ながら学べる
「練習」ではなく「実務経験」として積める
という環境を実現しています。
こんな方に来てほしい
- SNSを見るのが好きな方
- 動画編集に挑戦してみたい方
- 将来、クリエイターやSNS運用に関わる仕事をしたい方
- 自分のペースで働きたい方
- 京都で安心して通える場所を探している方
テイクアウトスイーツとの連携
施設の1階では、テイクアウトスイーツブランド「NOT A SWEET」を展開予定です。
ここでも、撮影・PR・投稿までを利用者のみなさんと一緒に行い、
「売れるSNS運用」をリアルに体験できる環境をつくります。
施設概要
施設名：クリエイティブラボ四条大宮
運営：株式会社ミライト
所在地：京都市中京区壬生相合町25番4 ディスターアベニュー103
事業内容：就労継続支援B型（SNS運用・動画編集・IT作業中心）
開所予定：2026年（予定）