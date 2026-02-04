京都・四条大宮に“SNSで働ける”就労支援が誕生

株式会社ミライト

「見るだけのSNS」から「つくって伸ばすSNS」へ。

みんなで企画して、撮って、バズらせよう。

2026年、株式会社ミライト（本社：京都市中京区、代表取締役：荒井 裕）は、京都・四条大宮にSNS運用に特化した就労継続支援B型事業所「クリエイティブラボ四条大宮」を開所します。

本施設は、「軽作業中心の就労支援」ではなく、

InstagramやTikTokなどのSNSを“仕事”として学び、実際に運用できる就労支援施設です。

利用者のペースを大切にしながら、「できること」を少しずつ増やしていける環境を整えています。

特に大きな特徴は、フォロワー2.5万人の人気アカウント『京都スイーツ.com』を、

利用者のみなさんと一緒に運用できることです。



練習用のアカウントではなく、実在するインフルエンサーアカウントを

みんなで運用できる環境は、全国でも珍しい取り組みです。

ここでできること

利用者のみなさんは、無理なくできるところから参加しながら、以下のようなことに挑戦できます。

- Instagramの投稿づくり（写真・文章・ハッシュタグ）- TikTokやReelsの短い動画づくり- 「京都スイーツ.com」の運用サポート- どんな投稿が伸びているかのリサーチ- 投稿後の数字（再生数・いいね・保存など）の確認- Canvaを使った画像制作- 簡単な動画編集（カット・テロップ・BGM）

「SNSを見るのが好き」「動画が好き」「デザインに興味がある」

そんな気持ちがあれば、誰でもスタートできる環境です。

ショートドラマ・撮影・企画にも挑戦

本施設では、単に投稿をつくるだけではなく、企画から撮影、編集まで一貫して経験できる環境を用意しています。

具体的には、

- ショートドラマの台本づくり（どんな話にするか考える）- TikTokやReelsの企画会議（みんなでアイデア出し）- 実際の撮影（カメラを使ったり、出演をサポートしたり）- 動画編集（テンポ・テロップ・BGMの調整）- 投稿後の振り返り（なぜ伸びたのか、どう改善するか）

また、定期的に「みんなでTikTokを見る時間」をつくり、

バズっている動画を研究しながら、「自分たちならどう作るか」を話し合います。

「作業するだけの場所」ではなく、

みんなで考えて、つくって、楽しみながら成長できる場所です。

実務だから身につく力

関連会社であるMetaGate株式会社と連携し、

実際のSNS運用案件を施設内に持ち込みます。そのため、

本物の仕事に関われる

数字を見ながら学べる

「練習」ではなく「実務経験」として積める

という環境を実現しています。

こんな方に来てほしい

- SNSを見るのが好きな方- 動画編集に挑戦してみたい方- 将来、クリエイターやSNS運用に関わる仕事をしたい方- 自分のペースで働きたい方- 京都で安心して通える場所を探している方

テイクアウトスイーツとの連携

施設の1階では、テイクアウトスイーツブランド「NOT A SWEET」を展開予定です。

ここでも、撮影・PR・投稿までを利用者のみなさんと一緒に行い、

「売れるSNS運用」をリアルに体験できる環境をつくります。

施設概要

施設名：クリエイティブラボ四条大宮

運営：株式会社ミライト

所在地：京都市中京区壬生相合町25番4 ディスターアベニュー103

事業内容：就労継続支援B型（SNS運用・動画編集・IT作業中心）

開所予定：2026年（予定）