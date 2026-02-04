●5000個限定● SUZUKI JIMNY SIERRA キーチェーン　予約販売開始！

大人気の 「SUZUKI JIMNY SIERRA」 が3Dで作りこまれたキーリング、5000個限定生産で予約販売開始！高級感のあるしっかりとしたつくりに、ロゴプレートつき。

CAMSHOP.JP（石川県白山市、運営：株式会社フェイス）は、「SUZUKI JIMNY SIERRA 3D キーチェーン」の予約販売を開始しました。遊び心たっぷりのデザインでありながらも、高級感のある仕上がりの「SUZUKI JIMNY SIERRA キーチェーン」は、年齢層を問わずジムニーファンが楽しめる作り。

「JIMNY SIERRA」の刻印入りのマットプレートと、小さなスコップのチャームつき。

ボックス入りなので、大切な方へのギフトにも選びやすくなっています。

日本を代表する人気車であるジムニーをキーホルダーとして楽しむことができます。

手のひらサイズで再現された“ジムニーシエラ”。

本商品は、迫力のあるサイズ感と重厚な質感が魅力のアイテムで、立体的な3D造形により、まるで本物のミニカーのようなリアリティを実現。小さいながらも、ジムニーシエラならではの力強いフォルムを細部にまで再現しています。

付属のスコップ型フィギュアやロゴプレートなど、随所に遊び心をプラス。キーチェーンとして使用すると、各パーツが触れ合い金属音が鳴り響き、まるで“熊よけの鈴”のような存在感を発揮します。

専用のボックス入りで、ギフトとしても最適。ジムニーファンはもちろん、アウトドアや車好きの方への贈り物にもぴったりなアイテムとなっております。

プレートの裏面に限定5000個のシリアルナンバーの刻印つきでお届けします。

【商品概要】

商品名：SUZUKI JIMNY SIERRA クロームメッキキーチェーン

素材：ダイキャスト（クロームメッキ仕上げ）

3チャーム：JIMNY SIERRA チャーム、スコップ型フィギュア、JIMNY SIERRA ロゴプレート

パッケージ：専用ギフトボックス入り

リング～車体の最大全長：11.5cm

車のみ：5.5cm

ロゴ：3.5cm

スコップ：3cm

重さ：59g

素材：亜鉛ダイキャスト (ZAMAC SOFT ENAMEL)



JAN：4570138441854 (品番：441854)

・SUZUKI JIMNY SIERRA キーホルダーが予約販売開始

・5000個限定生産

・ミニカーのような遊び心あるデザイン

・しっかりとした重厚感あるつくり

・SUZUKIオフィシャルライセンス取得商品

商品ページ：https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2135065&csid=0&sort=n(https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2135065&csid=0&sort=n)

販売元

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

