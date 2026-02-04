【沖縄・バレンタイン特別企画】国内最大級の鍾乳洞で地底デート！『ピンクワールド in 玉泉洞』

株式会社南都

沖縄県南城市にある観光施設「おきなわワールド」（南都グループ）では、2026年2月7日（土）～2月15日（日）のバレンタインシーズンにあわせ、国内最大級の鍾乳洞「玉泉洞（ぎょくせんどう）」を舞台にした期間限定イベント『ピンクワールド in 玉泉洞』を開催します。

1 バレンタインの地底デート『ピンクワールド in 玉泉洞』

2 おきなわワールド地上にもピンクがいっぱい♪

「青の泉」「愛の泉」に姿を変える

玉泉洞（ぎょくせんどう）は、約30万年の年月をかけてできた鍾乳洞で、全長約5,000メートルあり、うち890メートルを一般公開しています。およそ100万本以上の鍾乳石があり、多様な鍾乳石や洞窟内を流れる地下川が織りなす神秘的な景観は、国内外の観光客を魅了しています。

そんな玉泉洞の人気スポットのひとつ「青の泉」を「愛の泉」に変え、この期間だけのロマンティックなピンク色の空間へと大変身。

写真映えで人気の玉泉洞は、この時期限定のフォトスポットとしてもお楽しみいただけます。



洞窟内の温度は一年を通して約21℃。寒い季節でも快適に過ごせる“地底デート”として、カップルはもちろん、ご夫婦やご家族にもおすすめです。



『ピンクワールドin玉泉洞』

開催期間：2026年2月7日（土）～2026年2月15日（日）

https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/event/pw/

冬の寒い時期も温暖な沖縄は花の季節。ピンクのブーゲンビリア、その他にもたくさんの花々が。

パーク内には花のフォトスポットも登場しています。

こちらもぜひお楽しみください。

地底の「ピンクワールド」と、地上に広がる花々。

地底でも地上でも、心に残るバレンタインのひとときをお過ごしください。

〈おきなわワールド 施設概要〉

・施設名：おきなわワールド

・所在地：沖縄県南城市玉城前川1336番地

・営業時間：9：00～17：30（最終受付 16：00）

・定休日：年中無休

・入園料：大人2,000円（15歳以上） 小人1,000円（4歳～14歳）

・公式サイト：https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/

〈本件に関するお問合せ先〉

・株式会社南都 企画広報課

・TEL：098-949-7430 Fax：098-948-3643

・E-mail:ad@gyokusendo.co.jp