クリニック向け「デジタルサイネージ×採用DX」支援プロジェクト開始！「信頼人材」獲得へ

株式会社グッドラフ

Webマーケティング支援を手掛ける株式会社グッドラフ（本社：兵庫県神戸市東灘区、代表取締役：小巻 正継）は、人材不足に悩むクリニックオーナー様を対象に、院内デジタルサイネージを活用した採用広告の企画・運用を支援する「デジタルサイネージ×内部採用DX支援プロジェクト」を開始いたします。

本プロジェクトは、すでに導入されている、または新たに導入する多機能デジタルサイネージを情報発信のハブとして活用し、高騰する外部採用広告費を削減しながら、信頼性の高い人材を効率的に獲得する新たな採用モデルを構築します。

◆ プロジェクト開始の背景：外部採用の限界

クリニック経営において、看護師や医療事務などの専門人材の確保は喫緊の課題であり、多くのクリニックで以下のような問題が起きています。

外部求人広告の高騰と効果の低下

大手求人サイトへの掲載料が年々高騰し、採用一人あたりのコストが経営を圧迫しています。また、応募があっても定着しないケースが多く見られます。

信頼できる人材との接点不足

最も信頼できる採用源は「既存患者様やスタッフからの紹介」ですが、そのための適切な情報発信手段が不足しています。

アナログな掲示物の非効率性

院内の掲示板に紙の求人広告を貼るだけでは、情報が埋もれてしまい、クリニックの現代的なイメージにも繋がりません。

この課題に対し、弊社は、「採用コストの削減」と「クリニックの信頼性を活かした採用」を両立させる、院内サイネージ活用モデルを提案いたします。

◆ デジタルサイネージ採用支援が実現する3つの効果

本プロジェクトでは、待合室のサイネージを情報掲示板としてだけでなく、戦略的な採用ツールとして活用します。

採用コストの大幅な削減- 外部の求人広告に依存するのではなく、毎日多くの患者様が目にする院内サイネージで、募集要項やスタッフの魅力を発信します。これにより、求人サイトへの掲載費用やエージェント利用料を大幅に削減し、採用単価を半額以下に抑えることを目指します。採用後の定着率の向上と文化的一致を最大化- サイネージ広告は、クリニックの理念や雰囲気をすでに知っている患者様、またはそのご家族・友人に訴えかけるため、職場環境への理解度や共感度が高い人材との接点を持てます。そのため、職場とのミスマッチによる早期離職を防ぐ効果や再採用にかかる隠れたコストの削減が見込めます。クリニックのブランドイメージ向上- 単なる紙の掲示物ではなく、動画やスライドを駆使したデジタルサイネージで募集情報を発信することで、「働きやすい、モダンなクリニック」という印象を潜在的な応募者に伝え、職員募集におけるブランディング効果を高めます。

本プロジェクトは、現在人材不足にお悩みのクリニック様はもちろん、将来的な採用コスト削減と効率化（DX）を見据えているクリニック様にも最適です。

サイネージについて詳しく見る :https://reach-vision.com/【無料個別相談 受付中】

「採用課題のヒアリング」と「貴院の待合室環境に合わせたサイネージ活用プラン」をテーマとした無料個別相談を随時受け付けております。

ご希望の方は、下記連絡先までご連絡ください。

カレンダーで簡単にご予約できます :https://timerex.net/s/komaki.masatsugu_7c1a/9936d0e3/

◆会社概要

会社名：株式会社グッドラフ

設立：2022年4月1日

代表取締役：小巻 正継

所在地：〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目1-6 ジェイルミナ神戸三宮706

事業内容：戦略策定／マーケティング／SEO対策／ホームページ制作／広告運用／DX支援

URL：https://goodlaugh.co.jp

◆本件に関するお問い合わせ

株式会社グッドラフ

TEL：078-451-5966

MAIL：info@goodlaugh.co.jp