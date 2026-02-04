なぜアシックスは社員起点のブランディングを選んだのか？ アシックス×フロンテッジが語る、インナーとアウターをつなぐ共創型ブランディングの実践

株式会社フロンテッジ

株式会社フロンテッジ（東京都港区、以下フロンテッジ）は、株式会社宣伝会議（東京都港区、以下宣伝会議）主催の「KAIGI GROUPフォーラム（2026年2月17日（火）・18日（水）会場：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO）」に、アシックスジャパン株式会社（東京都千代田区、以下アシックス）とともに登壇することをお知らせします。

ウェルビーイングへの関心の高まりやデジタル化の進展を背景に、スポーツの価値を問い直すブランディングに取り組んできたアシックス。安定した業績成長を続ける中で同社が選択したのは、社会へ向けた発信に先立つインナーブランディングの強化です。ブランドの目的を「ありたい社会や文化を共に創ること」と捉え、その担い手を社員一人ひとりと位置づけました。そして、そのアプローチとして、「社員を動かそう」とするのではなく、個々の内側にある動機を起点に、日常の中で実感したブランド体験を共有することで、社員の意思を社会へのメッセージへとつなげていきました。

インナーとアウターを連動させ、メッセージをムーブメントへと育てる共創型ブランディングの実践を、具体事例とともに紹介します。



本セッションが、ブランディングを考えるヒントとなれば幸いです。

セッション概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28104/table/31_1_2d42dd75f4fd7ef32b48339503103b46.jpg?v=202602041151 ]

■フロンテッジについて

フロンテッジは、ソニーグループと電通グループの共同出資による「コミュニケーション エンタテインメント カンパニー」です。私たちのミッションは、すべてのコミュニケーションを退屈にさせないことです。感動体験を通じて、ブランドとカスタマーの間に「情緒的な対話」を生み出し、エンゲージメントを深めることで、持続的なブランドの成長をサポートします。

■会社概要

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-17

代表取締役：島田浩太郎

URL：https://frontage.jp

Facebook：https://www.facebook.com/frontage.jp

