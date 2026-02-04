冬季限定！塩どら焼き専門店「湯ノ塩」が、自家製塩を使用した濃厚「塩キャラメルどら焼き」を新発売!!

株式会社OMOI

株式会社OMOI（代表取締役 川村 諒志）は、鳥取県の地域の魅力を届ける事業を複数展開するローカルベンチャーです。この度、鳥取県米子市の皆生温泉街に立ち上げた塩どら焼き専門店「湯ノ塩」から、冬季限定で自家製塩を使用した「塩キャラメルどら焼き」を2026年1月31日に販売開始いたしました。

冬季限定商品の塩キャラメルどら焼き

公式サイト：https://www.yunoshio.com/

公式通販サイト：https://yunoshio.myshopify.com/

■皆生の自家製塩を使用した「塩キャラメルどら焼き」とは？

当店の「塩キャラメルどら焼き」には、皆生温泉から徒歩3分以内の海水を自ら汲み炊きあげた自家製塩を使用して自家製生キャラメルにしました。濃厚なキャラメルと相性の良いなめらかな白餡と合わせました。一般的な塩キャラメルよりも塩分濃度を少しだけ高くすることに工夫し、甘さのある白餡にも負けない、塩が引き立つ商品に仕立てました。冬に食べたくなる、濃厚な一品です。

＜商品詳細＞

商品名：「塩キャラメルどら焼き」

価格：280円（税込）

賞味期限：要冷蔵7日間

■全国おとりよせネット「どら焼き部門」で全国1位を獲得！（2025年9月20日～2025年12月9日）

塩づくりから行い、地域の素材へのこだわりが高く評価され、全国おとりよせネット「どら焼き部門」で全国1位を獲得しました。カリッとした新食感の生地と、2日かけて丁寧に炊きあげた餡子と自家製塩が生み出す贅沢な味わいが人気を集めています。現地でしか食べることができない新感覚どら焼きを全国の方にも召し上がっていただきたいという想いから、冷凍便でのお取り寄せを承っています。ご自宅用はもちろん、ギフトやお歳暮にもぴったりな包装・ギフト箱を用意しています。大切な方への贈り物や、自分へのご褒美にもおすすめです。

手土産にもぴったりな塩どら焼きのセット

■どら焼きの街“米子”から珍しい四角い塩どら焼きで全国に発信

四角い塩どら焼き専門店「湯ノ塩」がある鳥取県米子市はどら焼き生産量が世界一の街で、そんなどら焼きの街を全国にも発信したいという思いから、さらに進化したどら焼きづくりに私たちは挑戦しています。どら焼きのお店で自家製塩を作るという日本初の取り組みや、その塩を使った塩味・ミネラルを感じる塩どら焼きを作るだけでなく、塩の結晶をイメージした四角いどら焼きをオリジナル型を製造して、こだわって作っています。全国各地からこの鳥取県米子市にどら焼きを食べ比べしに来てもらえる場所になることを目指しています。

■四角いどら焼き専門店 湯ノ塩の7つの特徴

１．日本初（※弊社調べ）の自家製塩を使った四角いどら焼き専門店

２．鳥取県産大納言小豆や鳥取県産純国産鶏の新鮮な卵を使用

３．カリっと新食感の塩バターどら焼き「塩カリどら」を提供

４．鳥取県の樹齢300年以上の椋木などの地域の貴重な木材を使用

５．鳥取県大山町の抹茶・ほうじ茶を使用したどら焼きを提供

６．どら焼きの町“米子”で全国的にも珍しい四角いどら焼き専門店

７．皆生温泉街の中心地から徒歩1分で行ける場所に製造所と店舗が併設

■店舗概要

店舗名：どら焼き専門店 湯ノ塩（ゆのしお）

所在地：〒683‐0001

営業時間：10:00~17:00

定休日：なし

駐車場：7台分

店内イートイン：5席分

公式サイト：https://www.yunoshio.com/

公式通販サイト：https://yunoshio.myshopify.com/

Instagram：https://www.instagram.com/yunoshio_0222/

X：https://x.com/yunoshio_222

■今後の展開

どら焼き専門店 湯ノ塩では、皆生温泉の近くで100年続くブランドを目指して、皆生温泉街の塩を使った塩バターどら焼き「塩カリどら」を名物にしていくことを目指していきます。また、塩を起点としてどら焼きだけでなく、様々な事業を生み出し皆生温泉街に新しい産業を作り出すことを目指しています。

■会社概要

商 号：株式会社OMOI

住所：〒689-0105 鳥取県鳥取市福部町湯山2164‐657 サンコスモス103号

代表者：川村 諒志

