【紙の専門商社 竹尾】「BOOKS　大久保明子×川名 潤」展を見本帖本店にて開催！

株式会社竹尾竹尾 見本帖本店「BOOKS 大久保明子×川名 潤」展

株式会社竹尾（本社所在地：東京都千代田区・代表取締役社長：平戸順一）は、「BOOKS 大久保明子×川名 潤」展 を 3月5日（木）～4月10日（金）まで竹尾 見本帖本店にて開催いたします。

安野モヨコ『食べ物連載 くいいじ』／装丁：大久保明子

2024年に開催した「BOOKS 水戸部 功×名久井直子(https://www.takeo.co.jp/exhibition/mihoncho/detail/20240304.html)」。

第二弾となる本展では、大久保明子氏と川名潤氏のお二人に、これまでの仕事からそれぞれ30冊を自選いただき、その素材・造本・デザインを解き明かします。

話題作からベストセラーに至るまで幅広く装丁を手がけるお二人の仕事から、〈装丁の現在〉をお楽しみください。

会期中には、大久保氏と川名氏のお二人によるトークイベントや、第一弾の水戸部氏、名久井氏との四名でのイベントも予定しています。詳細は決定次第竹尾サイトにてお知らせいたします。

チャーリー・カウフマン 著、木原善彦 訳『アントカインド』／装丁：川名 潤開催概要

展示会名：BOOKS 大久保明子×川名 潤

会期：2026年3月5日（木）～4月10日（金）11:00-18:00 土日祝／休

*特別オープン日：

2026年３月20日（金・祝）、4月4日（土）13:00-17:00

*時間延長オープン日：

2026年3月27日（金）11:00-20:00

会場：竹尾 見本帖本店 Google map(https://maps.app.goo.gl/GRuWrjnB7wNSLbnE9)

入場料：無料

瀬尾まいこ『そして、バトンは渡された』／装丁：大久保明子川上弘美『真鶴』／装丁：大久保明子川上弘美、小池真理子 選『精選女性随筆集』／装丁：大久保明子三浦しをん『ゆびさきに魔法』／装丁：大久保明子澤田直『フェルナンド・ペソア伝 異名者たちの迷路』／装丁：川名 潤中村文則『列』／装丁：川名 潤澁澤龍彦 著、東雅夫 編『澁澤龍彦玉手匣』／装丁：川名 潤エルビラ・ナバロ 著、宮崎真紀 訳『兎の島』／装丁：川名 潤

展示書籍一覧は竹尾サイトにてご覧いただけます。

展示会詳細はこちら（竹尾サイト） :https://www.takeo.co.jp/exhibition/mihoncho/detail/20260305.html

図録『BOOKS 大久保明子×川名 潤』

本展でお二人がセレクトした各30冊の装丁の情報を、井上佐由紀氏の写真とともに2冊の本にまとめた図録『BOOKS 大久保明子×川名 潤』の販売を予定しています。会場およびウェブストアでお求めください。

構成：大久保明子／川名 潤

基本設計：水戸部 功／名久井直子

写真：井上佐由紀

発行：株式会社竹尾

発売開始日：2026年3月5日（木）予定

価格：4,000円＋税

ブックデザイナー プロフィール

大久保明子（おおくぼ・あきこ）

1971年生まれ。1995年多摩美術大学卒業後、文藝春秋デザイン部に入社。書籍の仕事を主に手がける。2007年第38回講談社出版文化賞ブックデザイン賞受賞。

川名 潤（かわな・じゅん）

1976年生まれ。1999年多摩美術大学卒業。インフォバーン、プリグラフィックスを経て2017年に川名潤装丁事務所を設立。

大久保氏・川名氏による60冊の仕事から見えてくる〈装丁の現在〉を、ぜひ会場でご覧ください。皆様のご来場をお待ちしております。

株式会社竹尾 見本帖本店

お問い合わせ先：竹尾 見本帖本店

03-3292-3669 11:00-18:00 土日祝・休



