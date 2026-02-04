【紙の専門商社 竹尾】「BOOKS　大久保明子×川名 潤」展を見本帖本店にて開催！

写真拡大 (全15枚)

株式会社竹尾

竹尾 見本帖本店「BOOKS　大久保明子×川名 潤」展

株式会社竹尾（本社所在地：東京都千代田区・代表取締役社長：平戸順一）は、「BOOKS　大久保明子×川名 潤」展 を 3月5日（木）～4月10日（金）まで竹尾 見本帖本店にて開催いたします。



安野モヨコ『食べ物連載　くいいじ』／装丁：大久保明子

2024年に開催した「BOOKS　水戸部 功×名久井直子(https://www.takeo.co.jp/exhibition/mihoncho/detail/20240304.html)」。


第二弾となる本展では、大久保明子氏と川名潤氏のお二人に、これまでの仕事からそれぞれ30冊を自選いただき、その素材・造本・デザインを解き明かします。


話題作からベストセラーに至るまで幅広く装丁を手がけるお二人の仕事から、〈装丁の現在〉をお楽しみください。



会期中には、大久保氏と川名氏のお二人によるトークイベントや、第一弾の水戸部氏、名久井氏との四名でのイベントも予定しています。詳細は決定次第竹尾サイトにてお知らせいたします。






チャーリー・カウフマン 著、木原善彦 訳『アントカインド』／装丁：川名 潤
開催概要

展示会名：BOOKS　大久保明子×川名 潤


会期：2026年3月5日（木）～4月10日（金）11:00-18:00　土日祝／休


*特別オープン日：


2026年３月20日（金・祝）、4月4日（土）13:00-17:00


*時間延長オープン日：


2026年3月27日（金）11:00-20:00



会場：竹尾 見本帖本店　Google map(https://maps.app.goo.gl/GRuWrjnB7wNSLbnE9)


入場料：無料







瀬尾まいこ『そして、バトンは渡された』／装丁：大久保明子

川上弘美『真鶴』／装丁：大久保明子

川上弘美、小池真理子 選『精選女性随筆集』／装丁：大久保明子

三浦しをん『ゆびさきに魔法』／装丁：大久保明子


澤田直『フェルナンド・ペソア伝　異名者たちの迷路』／装丁：川名 潤

中村文則『列』／装丁：川名 潤

澁澤龍彦 著、東雅夫 編『澁澤龍彦玉手匣』／装丁：川名 潤

エルビラ・ナバロ 著、宮崎真紀 訳『兎の島』／装丁：川名 潤

展示書籍一覧は竹尾サイトにてご覧いただけます。


展示会詳細はこちら（竹尾サイト） :
https://www.takeo.co.jp/exhibition/mihoncho/detail/20260305.html


図録『BOOKS　大久保明子×川名 潤』

本展でお二人がセレクトした各30冊の装丁の情報を、井上佐由紀氏の写真とともに2冊の本にまとめた図録『BOOKS　大久保明子×川名 潤』の販売を予定しています。会場およびウェブストアでお求めください。


構成：大久保明子／川名 潤


基本設計：水戸部 功／名久井直子
写真：井上佐由紀
発行：株式会社竹尾
発売開始日：2026年3月5日（木）予定
価格：4,000円＋税



ブックデザイナー プロフィール

大久保明子（おおくぼ・あきこ）
1971年生まれ。1995年多摩美術大学卒業後、文藝春秋デザイン部に入社。書籍の仕事を主に手がける。2007年第38回講談社出版文化賞ブックデザイン賞受賞。






川名 潤（かわな・じゅん）
1976年生まれ。1999年多摩美術大学卒業。インフォバーン、プリグラフィックスを経て2017年に川名潤装丁事務所を設立。






大久保氏・川名氏による60冊の仕事から見えてくる〈装丁の現在〉を、ぜひ会場でご覧ください。皆様のご来場をお待ちしております。



株式会社竹尾 見本帖本店
株式会社竹尾 見本帖本店

お問い合わせ先：竹尾 見本帖本店
03-3292-3669　11:00-18:00　土日祝・休

見て触れて、ファインペーパーにより親しんでいただくスペース。1Fショップで紙をご購入いただけるほか、2Fでは紙とデザインにまつわる展示を開催しています。