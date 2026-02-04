1950年創業の老舗「SHIMIZU」の東京浅草ブランデーケーキをCake.jpにて取り扱い開始

株式会社Cake.jp

ケーキ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、浅草ブランデーケーキで有名な「SHIMIZU」の3商品の取り扱いを開始します。

SHIMIZU Cake.jp内販売ページ

https://cake.jp/shops/asakusashimizu/

SHIMIZUとは

1950年(昭和25年)、墨田区に創業以来SHIMIZUは全ての材料にこだわっています。

ふわっと焼き上げた生地には岩手県の契約農家「ゆきはるか」の小麦を使い、保存料、着色料は使用せず、職人が一つ一つ手作業で作っています。

また、SHIMIZU自慢の東京浅草ブランデーケーキには、フランス産「ナポレオンブランデー」と「XOブランデー」を独自にブレンドし、ふんだんに使用することで、しっとりだけど豊潤な味わいに仕上げました。

香るだけではなく、アルコールの殺菌効果により約60日間以上日持ちします。



商品一覧

東京浅草ブランデーケーキ ナポレオン 【1本入】

ブランデーケーキは1975年に発売され、当時はホットケーキや、プリン、マドレーヌなど子供がおやつに食べる家庭のお菓子が主流だった時代に、突如大人のケーキとしてデビューし、鮮烈な印象で世の中に受け入れられました。もともと殺菌効果のあるブランデーはケーキを切る時に使われていましたが、フランス産「ナポレオン」と「XO」ブランデーを独自にブレンドし、ミスト状にして生地に吹きかける独自の製法を開発。このオリジナルの配合比にたどり着くまでには、7年の歳月を要しました。日持ちがしながら、徐々に熟成され、時間が経つとまた違った味わいになる特徴も、進物に使われるなど用途の幅を広げ、大きく成長し、昭和を代表するケーキとして、今も愛され続けています。添加物は使わず、自然が教えてくれた技術で、今もこれからも愛され続けていきます。

・1本の大きさ：横8cm×長さ25.5cm×高さ5cm

・箱の大きさ：横10cm×長さ27cm×高さ5.5cm

・価格：2,970円（税込）

・販売ページ：https://cake.jp/item/3435548/

東京浅草ブランデーケーキ ナポレオン 【ハーフサイズ】

・1本の大きさ：横8cm×長さ11cm×高さ5cm

・箱の大きさ：横9cm×長さ12cm×高さ6.5cm

・価格：1,604円（税込）

・販売ページ：https://cake.jp/item/3435554/

いちじくのフルーツケーキ

大粒の干しイチジクを贅沢に選んで赤ワインと隠し味に紅茶を使用し、コトコト とじっくり煮込み、パウンドケーキの生地と一緒に閉じ込めて焼き上げました。プチプチしたいちじくの食感がたっぷり楽しめます。生地には、北海道産バターと契約農家「ゆきはるか」の国産小麦をふんだんに使い、自然の恵みたっぷりの贅沢なケーキです。気取らず、普段の美味しいおやつに、ご家族で召し上がっていただきたいケーキです。

・1本の大きさ：横6.5cm×長さ16cm×高さ6.5cm

・箱の大きさ：横9cm×長さ16.5cm×高さ9cm

・価格：2,290円（税込）

・販売ページ：https://cake.jp/item/3435555/

