TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』の描き下ろし 戦う背中×雨ver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

写真拡大 (全15枚)

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』の商品10種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』の商品の受注を1月30日（金）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/303?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





沢田 綱吉、リボーン、獄寺 隼人、山本 武、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。




▼描き下ろし 戦う背中×雨ver. トレーディングアクリルカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）70×60mm　厚み：1mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし 戦う背中×雨ver. トレーディンググリッター缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし XANXUS（10年後）&スペルビ・スクアーロ（10年後） 戦う背中×雨ver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)


種類　：全10種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし 戦う背中×雨ver. トレーディングホログラム缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 獄寺 隼人 戦う背中×雨ver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)


種類　：全10種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし 戦う背中×雨ver. トレーディングダイカットステッカー







コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。


パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）80×52mm


素材　：紙、PP




▼描き下ろし 戦う背中×雨ver. トレーディングブロマイド







コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \6,325(税込)


種類　：全23種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材　：紙




▼描き下ろし 戦う背中×雨ver. トレーディングイラストカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)


種類　：全20種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼描き下ろし 戦う背中×雨ver. 特大アクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 沢田 綱吉&リボーン 戦う背中×雨ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \3,300(税込)


種類　：全9種（沢田 綱吉&リボーン、獄寺 隼人、山本 武、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン）


サイズ：本体：（約）22.3×8.8cm　台座：（約）9.7×5.6cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材　：アクリル




▼描き下ろし 戦う背中×雨ver. BIGアクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 沢田 綱吉&リボーン 戦う背中×雨ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全9種（沢田 綱吉&リボーン、獄寺 隼人、山本 武、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン）


サイズ：本体：（約）15.8×6.4cm　台座：（約）7.5×3.5cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材　：アクリル




▼描き下ろし 戦う背中×雨ver. 75mmオーロラ缶バッジ







※画像は「描き下ろし 沢田 綱吉&リボーン 戦う背中×雨ver. 75mmオーロラ缶バッジ」を使用しております。



カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \770(税込)


種類　：全9種（沢田 綱吉&リボーン、獄寺 隼人、山本 武、雲雀 恭弥、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フラン）


サイズ：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし 歩みver. トレーディングコンパクトクリアカード







沢田 綱吉、リボーン、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スペルビ・スクアーロ（10年後）、ベルフェゴール（10年後）、フランの描き下ろしイラストをクリアカードに仕上げました。


PP素材を使っており、一般的なトレーディングカードや名刺とは一風変わった雰囲気を醸し出します。


コンパクトサイズのため、スマホケースなどに挟むことも可能です。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※製造工程上、やむを得ない微細な線のようなキズが入ることがございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。



▽仕様


価格　：単品 \440(税込), BOX \3,520(税込)


種類　：全8種


サイズ：（約）90×55mm


素材　：PP




▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/303?utm_source=press


https://x.com/AMNIBUS


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：support@amnibus.com


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


発行元　　株式会社 arma bianca


Web　　　https://armabianca.com/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会