【導入事例】株式会社タクマが名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」を活用し、業務効率化を実現

株式会社ハンモック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山 大典、証券コード：173A、以下「ハンモック」）は、クラウド型名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」を活用する株式会社タクマ（本社：兵庫県尼崎市、取締役社長：濱田 州朗、証券コード：6013、以下「タクマ」）の導入事例を公開しました。

タクマ様 事例記事はこちら :https://www.hammock.jp/hpr/jirei/jirei_takuma.html?utm_source=pritimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260204

■「ホットプロファイル」導入の背景

タクマは、環境・エネルギー分野におけるプラントエンジニアリングを展開するリーディングカンパニーです。「50年を造る、100年を創る。」のコンセプトのもと、一般廃棄物処理、水処理、エネルギープラントの建設を通じて地域社会の多様なニーズに応えています。一般廃棄物処理プラントにおいては国内最多の納入実績を有しています。同社が納入したプラントは現在、約110ヶ所で稼働しており、年間約2,400万人分のごみ処理が可能な体制を整えています。さらに、環境・エネルギープラントの構想段階からアフターサービス（運転管理、メンテナンス、新電力事業など）まで一貫して対応し、地域の安全・安心な環境と安定的なエネルギー供給を長期的に支え続けています。



タクマでは社員数の増加に伴うオフィスのスペース不足を背景に、フリーアドレス化を進める中で、紙名刺の保管・管理方法に課題が生じました。また、従来の個人管理では営業に大きな支障はないものの、情報検索に手間がかかるなど不便がありました。こうした背景から、ペーパーレス化を進めるため名刺情報のデジタル管理を決定し、名刺管理ツールの選定をはじめました。

・フリーアドレス化により、紙名刺を保管・管理する場所がなくなった

・部署や個人ごとに管理方法が異なり、名刺・顧客情報の検索が手間だった

・内線の代替ツールを探していた

■「ホットプロファイル」を選択した理由

タクマではホットプロファイルの選定理由として、以下をあげておられます。

・名刺登録枚数に応じた課金プランで、固定費を抑えながら全社員にアカウントを配布できる

■導入効果

ホットプロファイル導入後、業務効率化において、以下の効果をあげておられます。

・紙の保管スペース削減とデジタル化による働き方改革への貢献

・名刺検索の手間を削減し、年間3,600時間の削減が見込まれる業務効率化を実現

・非公開の設定で機密性の高い営業スタイルに対応

・スマホアプリの同僚機能を内線電話帳として活用

本発表にあたりタクマ様よりコメントを頂戴しております。

情報システム部 部長 赤江 卓也 様

当社では『Vision 2030』という長期ビジョンを掲げており、その中で、プラントを建設して終わりという『売り切り型ビジネス』から、運用や保守まで含めた長期的な関係構築を重視する『ストック型ビジネス』への転換を目指しています。20年、30年と続くお客様との信頼関係を築くためには、取引情報や名刺情報の一元管理が欠かせません。さらに、長期間にわたる運用管理のための子会社や関連会社の増加を見据え、グループ全体で情報を共有・活用できる仕組みづくりの重要性も高まっています。こうした情報基盤として、今後もホットプロファイルを積極的に活用していきたいです。



■株式会社タクマについて

https://www.takuma.co.jp/

■クラウド型名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」

ホットプロファイルは、名刺管理を起点に、AIを融合させた“次世代”営業プラットフォームです。「新規開拓」「名刺管理」「営業支援」など、受注に必要な営業プロセスをワンストップで実行でき、営業活動の効率化と高度化を実現します。営業現場に眠る膨大なデータをAIが分析し、営業の“次の一手”を可視化・提案します。顧客データを最大限に活用することで、効果的な営業施策を推進することが可能です。「現場の営業担当者」から「マネジメント層」まで、必要な情報がひとつに集約されており、営業の生産性向上と売上アップを力強く支援します。

ホットプロファイル 詳細 :https://hmk.web-tools.biz/glue/download/web/?utm_source=pritimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260204

株式会社ハンモックについて

ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーです。パーパスとして「テクノロジーの力で､未来をつくる新しい体験を提供し､ひとりひとりが輝く社会へ」を掲げ、顧客の課題、ニーズ、困りごとをITで解決するため、今まで世の中になかった機能を実現し、必要な機能を高品質で、スピーディーにかつ適切な価格で提供することを目指しております。



社 名：株式会社ハンモック

所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F

代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典

設 立 ： 1994年4月1日

資本金 ： 8,386万円

URL ： https://www.hammock.jp/



製品・サービス

・「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策『AssetView Cloud ＋ 』

https://www.hammock.jp/assetview/cloudplus/

・名刺管理、営業支援ツール『ホットプロファイル』

https://www.hammock.jp/hpr/

・帳票設計不要のAI-OCRサービス『DX OCR』

https://www.hammock.jp/dxocr/

