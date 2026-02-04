情報漏えいを防ぐのは“仕組み”と“人” ランサムウェア対策のセキュリティ設計と教育について解説するセミナーを開催

LRM株式会社

LRM株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO：幸松哲也）、アップデータ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小川敦）は、2026年2月10日（火）11時から、ランサムウェア対策のセキュリティ設計と教育に関するセミナーを無料開催します。

Zoomでお気軽にご視聴いただけますので、ぜひご参加ください。

▼ セミナー詳細ページを見る

https://www.lrm.jp/seminar/se_ransomware-security-design/

開催の背景

企業を取り巻くサイバー脅威が高度化する中、情報漏えいを防ぐためには「仕組み」と「人」の両面からのアプローチが不可欠です。

本セミナーでは、ランサムウェア被害が拡大する現状を踏まえ、侵入を前提とした多層防御、確実なバックアップ、迅速な復旧を可能にするデータ保護設計、そしてデータレスクライアントの活用など、実践的なランサムウェア対策を解説します。

さらに、人的ミスや不注意によって発生する情報漏えいの実態を踏まえ、組織としてどのように教育・運用を行うべきか、効果的なセキュリティ意識向上のポイントも紹介。

技術と人の両面から、組織のセキュリティレベルを高めるための総合的な対策を学べる内容です。

開催概要

セミナー名：情報漏えいを防ぐのは“仕組み”と“人” ランサムウェア対策のセキュリティ設計と教育とは？

日時：2026年2月10日(火) 11:00 - 12:00

費用：無料 ※途中参加、途中退出可能です。

形式：オンライン(Zoom)

申込締切：開催日当日の開始時間まで

お申込み方法

アップデータ株式会社について

会社名：アップデータ株式会社

本社：〒104-0031 東京都中央区京橋 1-17-10 京橋 One Terrace 3F

代表取締役社長： 小川 敦

設 立：2005年 3月

ウェブサイト：https://www.updata.co.jp/

LRMについて

「Security Diet(R)」を企業理念に、情報セキュリティに関するプロの知見を提供するとともに、意識の向上から人や組織の行動変容を促すことで、持続可能な情報セキュリティ体制構築と企業価値向上に貢献します。



2,200社を超える導入実績があるセキュリティ教育クラウド「セキュリオ」事業、ならびに年間580社(※)・19年以上の支援実績がある情報セキュリティコンサルティング事業を展開し、日本で一番身近な情報セキュリティ会社となるために日々活動しています。

※ 2023年8月1日～2024年7月31日のコンサルティング支援社数



会社名：LRM株式会社

本社 ：兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル5F

代表者：代表取締役 幸松哲也

設立 ：2006年12月

公式サイト ：https://www.lrm.jp/

事業 ：セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の開発提供、情報セキュリティコンサルティング支援