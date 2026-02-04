【トマム】「雲海テラスオープニングセレモニー」今年も開催｜開催日：2026年5月13日

写真拡大 (全17枚)

星野リゾート

ダイナミックな雲海を始め、3種類の雲海が見られる雲海テラス

北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート 「星野リゾート　トマム」は、2026年5月13日よりダイナミックな雲海をはじめ様々な雲海に出会える「雲海テラス」の営業を開始します 。営業開始初日には、多くの方々が雲海に出会い、記憶に残る最高の朝を体験していただけるよう願いを込めて、オープニングセレモニーを実施。セレモニーでは雲に見立てたシャボン玉を青空に飛ばす「クラウドリリース」を行います。さらに、雲をイメージした「雲キャンディ」が登場するほか、絶景を眺めながらヨガの体験もできます。



雲海テラスとは


雲海テラスは、標高1,088メートルのトマム山に位置し、気象条件がそろった時にダイナミックな雲海


をはじめさまざまな雲海を楽しめる展望施設です 。山頂までは、片道約13分の雲海ゴンドラでアクセスできます 。ゴンドラ整備のスタッフにとって見慣れた風景だった雲海を、お客様にも楽しんでいただきたいという思いから、2005年に開業し、以来170万人以上が訪れています。2021年には3階建てのメインデッキがリニューアルされ、より広大な景色を眺めることができるようになりました。また、雲海テラスでの9つの過ごし方を提案する「Cloud9（クラウドナイン）計画」のもと、山全体を散策しながら、ユニークな展望スポットを巡ることで、標高や角度の異なる地点から雲海や雄大な自然を楽しむことができます 。英語で「この上ない幸せ」を意味する“I am on cloud nine.”に由来しており、2025年11月時点で7つのスポットが完成し、今後さらに増える予定です 。山道に沿って設置された7つのユニークな展望スポットを巡り、思い思いに雲海を眺めることができます 。




2025年7月に新たに加わった「Cloud Round（クラウドラウンド）」　

2026年の雲海テラス
１　来場者と祝う「雲海テラスオープニングセレモニー」

雲海テラスオープニングセレモニーのイメージ

雲海テラスオープニングセレモニーは、「雲海テラス」の営業開始日に、多くの方々が雲海に出会えますようにという願いを込めて、毎年実施しています。雲に見立てたシャボン玉を青空に飛ばす「クラウドリリース」のほか、お客様と一緒にお祝いするシャンパンオープンも実施します。



「雲海テラスオープニングセレモニー2026」概要


開催日：2026年5月13日


料金　：参加無料


　　　　＊日帰り利用の場合は、ゴンドラ往復料金が別途かかります。


時間　：6:00～6:15


対象　：宿泊、日帰り客


備考　：シャボン玉キット、シャンパンには数に限りがあります。


　　　　天候や気象条件により、セレモニーが翌日へ延期または中止となる場合があります。


２　清々しい朝の雲海体験をより印象的に。「雲キャンディ」で特別な思い出を

記念撮影にもぴったりな「雲キャンディ」

雲海テラスでの思い出を形として持ち帰れる、新しいオリジナル商品「雲キャンディ」が5月13日に登場します。雲の形をした爽やかなソーダ味のキャンディが、清々しい朝のひとときをより印象的に彩ります。「雲海ショップ」と「雲のゆうびん屋さん」限定で販売します。



料金：550円（税込）


３　雲海テラスで深呼吸。最高に気持ちいい"目覚めのヨガ"

デッキから眺められる雲海

標高1,088メートルの雲海テラスでヨガ体験を実施します。気象条件がそろった日には眼下に広がる雲海や、遠くに広がる山々の絶景を眺めながら、澄んだ空気の中で深呼吸をし、身体と向き合うことで穏やかな気持ちで一日を始められます。大自然に囲まれながら身体を動かすことで、最高の朝を迎えることができます。



料金　：無料


時間　：1日3回開催


　　　　＊開催時間は時期により異なります。


予約　：不要


持ち物：なし



雲海テラス概要


期間　：2026年5月13日～10月13日


料金　：大人2,500円、7～11歳1,600円、愛犬500円（いずれも税込）


　　　　＊リゾナーレトマム、トマム ザ・タワー宿泊客は無料


時間　：5:00～8:00（上りゴンドラ最終乗車）、9:00（下りゴンドラ最終乗車）


対象　：宿泊、日帰り客


詳細　：https://www.snowtomamu.jp


備考　：営業時間は時期により、異なります。


　　　　天候や気象条件により、ゴンドラが運休となることがあります。


　　　　融雪の状況により、一部の展望スポットを利用できない場合があります。


　　　　愛犬との乗車の際はバギーまたはクレートの利用をお願いしています。


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hgKPo_M3tTo ]


星野リゾート　トマム



星野リゾート　トマム全景

北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾートです。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つ


のホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめます。リゾナーレトマム


は、全室広さ100平方メートル を超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせます。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。緑あふれる時期には、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な氷の街


「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾートです。



所在地　　　：〒079-2204 北海道勇払郡占冠村字中トマム


電話　　　　：0167-58-1111 （代表電話）


客室数　　　：735室（トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室）　


チェックイン：15:00～／チェックアウト：～11:00


料金　　　　：トマム ザ・タワー1泊12,200円～、リゾナーレトマム1泊25,400円～


　　　　　　 （いずれも2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込、朝食付）


アクセス　　：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分


　　　　　　 （乗り換えあり・トマム駅から無料送迎バスあり・予約不要）


URL　　　　：https://www.snowtomamu.jp


「リゾナーレ」とは

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。


コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在は、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。さらに2027年には、「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。


URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/


公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare



リゾナーレブランドは国内外に8施設展開

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=2S9EMOTkmts ]