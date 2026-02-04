【ジルスチュアート　ビューティ】ブランド20周年記念コレクション。2012年に発売された、ニューヨークのパティスリーに並ぶスウィーツを思わせる「Patisserie Collection」が特別復刻。

株式会社コーセー（戦略ブランド事業部）

『ジルスチュアート ビューティ』は2026年2月20日（金）より、甘いカスタードを思わせる“プチパティスリーの香り”を纏った限定アイテム「Patisserie Collection」を毎月発売いたします。

「“かわいい”に恋するすべてのひとに。」その想いから誕生したジルスチュアートは、 2025年8月31日にブランド20周年を迎えました。アニバーサリーイヤーを記念し、“かわいい”をつくってきた3つのエッセンスから着想を得たコレクションを順次展開しています。最後となる第3弾では、20年の記憶をたどり、甘美な「香り」のエッセンスを宿したマンスリーコレクションが登場。この度、2012年7月に発売された「Patisserie Collection」が、カスタードのやわらかな甘さに包まれるように、オードトワレやメイクアップアイテムの香りとして限定復刻します。

Look Back 2012・・・Sweet

2012年7月コレクション

2012年7月に発売された「Patisserie Collection」。ニューヨークのパティスリーに並ぶ砂糖菓子やケーキのような、可愛らしいスウィーツを思い起こさせるメイクアップコレクションとして発売されました。20周年を記念したマンスリーコレクションでは、カスタードのやわらかな甘さに包まれるように、オードトワレやメイクアップアイテムの香りとして限定復刻します。なかでもスペシャルは、当時のデザインでよみがえる「ミックスブラッシュ コンパクト」。付属のチークブラシには20周年ロゴを盛り込んだ特別仕様です。

プチパティスリーの香り

夢中でケーキを選んでいる時のようにうっとり。クリームたっぷりのスウィーツの甘さをバニラとナッツが奏でる香り。バニラの優しい甘さとナッツの香ばしさが織りなすカスタードのやわらかな甘みに誘われて、気分はまるでパティスリーにトリップ。スウィーツを目の前にした瞬間のときめきを、ずっと味わっていられますように。

香調：TOP ～ MIDDLE ～ LAST NOTE バニラ、ナッティ

クリームたっぷりのスウィーツの甘さにうっとり。バニラとナッツがときめきを奏でるオードトワレ。

2026年2月20日（金）限定品

ジルスチュアート プチパティスリー オードトワレ

20mL 3,300円（税抜3,000円）

甘いカスタードを思わせるプチパティスリーの香りを復刻したオードトワレ。

イノセントなツヤ感と血色感がふわり。甘い彩りを重ね合わせる、特別復刻のチークカラー。

2026年3月13日（金）限定品

ジルスチュアート プチパティスリー ミックスブラッシュ コンパクト

〈チークカラー〉

6,600円（税抜6,000円）

４色を自在に重ね合わせることでイノセントなツヤ感に溢れ、ふんわりとした血色感をつくるチークカラーが特別復刻。フルーツとクリームたっぷりのスウィーツを思わせる、食べたくなるような甘い彩りです。チークにハイライトカラーを仕込むことで、肌の奥からふんわりと光を放つトレンド感のあるフェイスへとみちびきます。エッセンスインベースで、なめらかな質感をつくります。繊細な毛質の100%人工毛を採用した、肌ざわりと粉ふくみのよい専用ブラシ付き。肌上でチークカラーをなめらかにのび広げ、肌なじみよくふんわりとした仕上がりを叶えます。

カスタードたっぷりのティラミスをイメージした

クリーミィピンクのパレット

清涼感とうるツヤで包み込み、唇ぷるん。なめらかなタッチで甘い香りのピュア血色バーム。

2026年4月17日（金）限定品

ジルスチュアート プチパティスリー リップブロッサム バーム

全2色 各3,520円（税抜3,200円）

とろけるようになめらかなタッチで、ふっくらぷるんとした唇を叶えるリップバームから、フルーツとクリームたっぷりのスウィーツを思わせる、甘い彩りを叶える限定品が登場。清涼感が心地よく、乾燥が気になる唇にうるおいとツヤをあたえます。体温でとろけるブルームモイスチャライジングオイルや、密着感の高いペーストオイルを配合し、しっとりとろけるような塗り心地。また、軽いタッチのベタつかないオイルを適量配合することで、さらさらとしたのび広がりを叶えています。清涼感を感じる成分により、つけた瞬間からスーッとひんやり感じます。密着感の高いオイルとペーストオイルを配合することで、厚い膜でぷっくりとした唇に。さらに、塗布膜の均一性を出すオイルがつるんとしたツヤ高さを叶え、唇の凹凸をフラットにしながら、縦ジワが目立ちにくい立体感のある唇へとみちびきます。

104 strawberry glaze

シュガーグレーズしたストロベリークッキーを想起させるミルキーピンク

（大粒ピンク～ゴールドパール）

105 chocolate glaze

シュガーグレーズしたチョコレートクッキーを想起させるミルキーショコラブラウン

（大粒ピンク～ブラウンパール）

陶磁器のようなマットホワイトのヴィンテージ調。スタンディングタイプの限定コンパクトミラー。

2026年5月22日（金）限定品

ジルスチュアート プチパティスリー コンパクトミラー II

3,300円（税抜3,000円）

ヴィンテージミラーから着想を得たベストセラーのコンパクトミラーが、プチパティスリーの世界観を纏って限定登場。メイクをするときにも立てられて便利なスタンディングタイプ。120mm×100mm、顔全体がしっかりチェックできる大きめのサイズです。

ラベンダーカラーで「J」と20周年ロゴの刺繍が入った限定ポーチ付き。

【ブランド20周年につき特設サイトを公開中】

https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/s/20250704_20th_aniversary.aspx

<JILL STUART Beauty 公式アカウント>

●Facebook：https://www.facebook.com/jillstuartbeauty/

●Instagram：@jillstuartbeauty

●X：@JILL_Beauty_jp

●LINE：@jillstuartbeauty

●TikTok：@jillstuartbeauty