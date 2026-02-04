【唯一無二の機能性を実現したしずく型】＜ヘルシーバックバッグ＞移りゆくファッショントレンドを映し出す、革新的な2026SSコレクションを発表

株式会社リヴィジョン環境に配慮したリサイクルポリエステルの生地に、3Dプリントの技術で細部に至るまで表現された季節のトレンドカラーを用いて描かれる人気の「プリント」シリーズからは、暖かな陽気に映える爽やかなフローラルパターンが登場。定番の「テクスチャードナイロン」シリーズからは、エネルギッシュなビタミンカラーの「ライムゼスト」と涼しげな「アクア」が追加。

30年もの間『たったひとつのしずく型デザイン』のバッグを通して世界中の人々に唯一無二の快適さを提供している、英国発の機能性ワンショルダーバッグ「HEALTHY BACK BAG（ヘルシーバックバッグ）」（日本総輸入元：株式会社クロンティップ(https://www.krongthip.co.jp/)）から、季節の彩りを先取りした"2026SSコレクション"を2026年3月3日（火）より販売を開始いたします。

HEALTHY BACK BAG ┃ 2026SS SEASONAL COLLECTION

Re-Fresh┃シーズンテーマは ”リフレッシュ”

26SSコレクションは、『Re-Fresh（リフレッシュ）』をテーマに、移りゆくファッショントレンドを映し出すように、「カラー」「快適さ」「革新性」を表現します。

気分を高めるカラー、サステナブルな素材、そして伝統と未来志向を尊重する柔軟性などを融合したデザイン哲学が、このコレクション全体に息づいています。

また、今シーズンより次世代に向けたサブブランド『Nomii（ノミィ）』がデビューいたします。ヘルシーバックバッグが培ってきた人間工学に基づく機能性、スタイル、そしてサステナビリティを現代的な感性と遊び心のあるシンプルさと融合させた、新しい時代へのコレクションを展開していきます。

変革やポジティブなエネルギーをメッシュを用いた新たなプリントシリーズで表現しながらも、瞑想的でクールなカラーパレットを、ジュートやタイベック(R)といったエコ意識の高い素材と組み合わせモデルが協調したコレクションを展開します。春先から夏の行楽シーズンにかけての旅行や、外でのアクティビティなど様々なシーンに対応したサイズ展開を、今シーズンならではのカラーパレットで鮮やかに彩ります。2026SS NEW ITEMS

＜TEXTURED NYLON | テクスチャードナイロン＞ NEW COLOURS

（左上：ドラゴンフルーツ）（右上：ユズ）（左下：ライムゼスト）（右下：アクア）

上質なナイロン生地で、カラーバリエーションも豊富な「テクスチャードナイロン」は、軽量・丈夫でご自宅の洗濯機で丸洗いすることもできるベストセラーモデル！

26SSの新色は、トロピカルなムードと遊び心を感じさせる鮮やかなピンクの「ドラゴンフルーツ」、太陽の光を思わせる軽快なフレッシュで明るいシトラスイエローの「ユズ」、フレッシュなシトラス感とモダンな雰囲気を併せ持ちつ「ライムゼスト」、涼しげでクリーンな印象が春夏シーズンに最適な「アクア」の計4色。

サイズは日常使いしやすい定番のSサイズ、少し大き目で容量もたっぷりのMサイズ、旅行やジム通いにピッタリな最大容量のビッグバッグ、そしてちょっとしたお出かけに最適なポーチタイプのバッグレットが2サイズ、それぞれで展開いたします。

- テクスチャードナイロン ミニバッグレット \4,950（税込）- テクスチャードナイロン バッグレット \6,600（税込）- テクスチャードナイロン Sサイズ \14,300（税込）- テクスチャードナイロン Mサイズ \15,400（税込）- ビッグバッグ \19,800（税込）さらに、身軽なお出かけに人気のバッグレットにはマルチパターンのシリーズが新登場！この春見逃せないラインナップになりました。

＜RECYCLED NYLON | リサイクルナイロン＞ NEW COLOURS

（左：ピーコック）（右：スモーキーローズ）

環境負荷の軽減に重要な貢献をするリサイクル素材を使用した「リサイクルナイロン」は、艶やかな発色とソフトな質感が特徴。軽量・丈夫で洗濯機で丸洗いができるのでシーン問わずお使いいただけます。

今シーズンの新色は、落ち着きと洗練を兼ね備えた深みのあるブルーグリーンの「ピーコック」と、甘さを抑えたニュアンスカラーでくすみ感のある上品なピンクが特徴の「スモーキーローズ」の計2色が追加。サイズは日常使いしやすい定番のSサイズ、少し大き目で容量もたっぷりのMサイズ、そして登場以来から大人気の新サイズ「スリング」タイプの計2サイズ展開です。

- リサイクルナイロン スリング \8,250（税込）- リサイクルナイロン Sサイズ \14,850（税込）

＜PRINT | プリント＞

（左：シトラスブルーム）（右：シトラスブルーム2）（左：ホットカモ）（右：クールカモ）（左：メドウグリーン）（右：メドウブルー）

環境に配慮したリサイクルポリエステルの生地に、3Dプリントの技術で細部に至るまで表現された季節のトレンドカラーを用いて描かれる、人気の「プリント」シリーズ。

トロピカルモチーフにどこかレトロな雰囲気をプラスした「シトラスブルーム」と「シトラスブルーム2」、カモフラージュ柄にメッシュ素材を重ねた革新的なデザインの「クールカモ」と「ホットカモ」、ナチュラルなスタイリングに華を添える「メドウグリーン」と「メドウブルー」の3種類のデザインが異なるカラーで計6パターン登場。

ファッションアイテムとして華を添える定番人気のSサイズ、そして今シーズンからは人気のスリングサイズが追加！日常的に使いやすい2サイズからそれぞれお選びいただけます。

- プリント スリング \8,250（税込）- プリント Sサイズ \13,750（税込）

＜TYVEK(R) | タイベック(R)＞

（左：スペアミント）（右：ライラック）

軽さと耐久性を兼ね備えた、日常からやアクティブなライフスタイルまで、幅広く活躍する特殊素材「タイベック(R)」を使用した新シリーズが季節限定で仕様登場。

クリーンなカラーアクセントとして活躍する、光の加減で表情が変わるミントグリーンが特徴の「スペアミント」、マットな質感のライラックカラーが軽やかで洗練された印象を与える「ライラック」。

2つのカラーがタウンユースで活躍するスリングサイズでそれぞれ登場です。

- タイベック(R) スリング スペアミント \11,000（税込）- タイベック(R) スリング ライラック \11,000（税込）

＜BUBBLES | バブルス / GEO | ジオ＞

（左：バブルス）（右：ジオ）

コンパクトながら使いやすく、アクティブなライフスタイルに最適の「スリング」サイズ。シーズン限定モデルでは、無地のトップスやベーシックカラーのコーディネートと合わせることで、デザインを引き立てたスタイリングが完成します。

やわらかなグレーカラーに、さりげないドット柄をあしらった「バブルス」。主張しすぎないデザインで日常使いしやすく、コーディネートに程よい遊び心をプラスします。

グラフィカルで動きのあるデザインが目を引く、存在感のある「ジオ」はアート感覚のパターンが、シンプルなスタイリングにエネルギーを加えます。

- バブルス スリング \14,300（税込）- ジオ スリング \14,300（税込）

＜PRAIRIE | プレイリー＞

（左：グリーン）（右：ブルー）

近年のトレンドであるナチュラル素材を活かし、ジュートとコットンの豊かな素材感が落ち着きのある表情を生み出す「プレイリー」。

自然を感じさせるアースカラーが印象的な「プレイリーグリーン」と、砂丘と海が交わる風景から着想を得た「プレイリーブルー」の2色で異なる印象のナチュラルスタイルを展開。

- プレイリー スリング \11,000（税込）- プレイリー Sサイズ \15,950（税込）

＜ACTIVE TRAVELLER | アクティブトラベラー＞

（左：ライム）（右：オーシャン）

大人気シリーズ！９リットルの大容量で存在感がありながらもスッキリした印象の、実用的な「アクティブトラベラー」に2つの新色が登場。内側にも外側にもたくさんの機能ポケットがあるから、スポーツ、観光、ハイキング、旅行、通勤にも最適。

「ライム」は鮮やかなライムカラーに、さりげないメッシュブロッキングを取り入れたデザインで、今季のトレンドであるアクティブ×カラーアクセントを体現。

「オーシャン」は深みのあるブルーに、控えめなメッシュブロッキングをプラスした洗練されたカラーリングでオールシーズン活躍すること間違いなし。

- アクティブトラベラー Mサイズ \19,800（税込）

＜ACTIVE TRAVELLER2 | アクティブトラベラー2＞

見た目や機能は今までの「トラベラー」シリーズを引継ぎ、革新的なストラップ機構を新たに採用。マグネット式のクイックリリースバックルを採用。着脱が今までよりスムーズに。

革新性をテーマにした今シーズンのモデルの中でも、今までにない画期的な機能を採用したのがこの「アクティブトラベラー2」。

マグネット式のクイックリリースバックルを新採用。近づけるだけでカチッと自動的にロックし、外すときはスライドするだけで簡単にリリースできます。

バッグの落下を防ぐサムループ付きで外す際にバッグが落下するのをしっかり防止。力を入れなくても簡単に着脱できるので、荷物の出し入れやシーンの切り替えもストレスフリーです。見た目もスマートで、デイリーからアウトドアまで幅広く活躍します。

- アクティブトラベラー2 Mサイズ カプリブルー \23,100（税込）次世代に向けたサブブランド「Nomii（ノミィ）」を新たに展開

ヘルシーバックバッグの実用的で多機能な構造を活かしつつ、より自由なスタイルで楽しめるコレクションとして、今シーズンより「Nomii（ノミィ）by HEALTHY BACK BAG」を展開いたします。

「ミニバッグレット」「バッグレット」「スリング」といった、今までもたくさんのユーザーに愛されてきたミニマルサイズのコレクションを中心に、様々なライフスタイルの中で自由に楽しめるバッグを今後も展開していく予定です。

記念すべきノミィの新商品は、耐久性に優れたテクスチャードナイロン生地を鮮やかなバイカラーで表現したミニポシェットの「ノミィポケット」。クッション性のある裏地はスマートフォンなどを収納するのに最適。また、身体にピッタリと寄り添うフォルムで貴重品を肌身離さず持ち歩けるので、セカンドバッグとしてもオススメです。キーフックに鍵を取り付けてお散歩へ出かけたり、小旅行でのお財布の持ち歩きなど、その名の通り外付けのポケットとしてご活用いただけます。

- ノミィポケット \6,600（税込）

※「ノミィポケット」の販売開始時期は2026年4月末頃を予定。※

2026SS COLLECTION 販売スケジュール

■一般販売開始日：2026年3月3日（火）

■先行販売開始日：2026年2月6日（金）20時より

「ヘルシーバックバッグ日本公式ストア」では、2月6日（金）20時よりオンライン会員様限定の先行販売を開始いたします。3月2日（月）正午までは先行特典で新作アイテムが5％OFFとお得に！この機会にぜひご登録ください。

※先行販売は「ヘルシーバックバッグ日本公式ストア」のみ実施となります。詳細は公式ストアの最新情報をご確認ください。※

▼販売店舗：

・ヘルシーバックバッグ日本公式ストア：http://www.healthybackbag.jp/

・販売店情報：https://www.healthybackbag.jp/pages/shop

※当社製品の購入、在庫の確認等は各販売店へお問い合わせください。販売店の都合により取扱いを中止されている場合もございます。

2026SS LOOKBOOK :https://www.healthybackbag.jp/pages/2026ss-lookbookHEALTHY BACK BAG（ヘルシーバックバッグ）とは

"One Shape Fits All - ひとつのカタチで、すべてにフィット"

創業者の女性教師マージェリー・ガフィンは事故で背中を痛めた後遺症から重たいバッグが持てなくなってしまいました。そこで25年以上のバッグデザインのキャリアを持つ夫でありレザー職人のアーウィンと、友人の医師、カイロプラクターに相談して「体に徹底的に優しく負担をかけないショルダーバッグ」のデザインに着手。1993年にブランドのアイコンである「しずく型」のデザインのバッグが誕生しました。

改良を重ね考えつくされたエルゴノミクスデザインにより、一度身に着けると手放せなくなってしまうコンフォートなバッグは、世界にファンを増やし、今では27ヶ国以上で愛されるバッグに成長。HBBer(ヘルシーバックバッグを持つ人）は、平均で6個以上のHBBを持っており、そのうち8割の人が毎日利用しています。（英国メーカー調べ）

計算されて配置された12か所のスマート収納ポケットは、バッグ内部の荷物の偏りを防ぎ、重さを分散して収納。細かく分けて収納できるので、持ち物の定位置が決まり、探しやすく整理整頓しながら体への負担を軽減することができます。その他、ペンスロットやキーリング、タブレットポケットなど充実の機能が詰まっています。

●ヘルシーバックバッグ日本公式ストア

https://www.healthybackbag.jp/