ウクライナ支援報告会「ロシアの侵略戦争から4年、ウクライナのいま」開催のお知らせ

報告会概要

一般社団法人ヒューマニタリアン・サポーツ

「ロシアの侵略戦争から4年、ウクライナのいま」

日時：2026年2月14日（土） 13:30~15:30（13:00開場）

場所：愛媛県総合社会福祉会館

住所：愛媛県松山市持田町３丁目８－１５

主催：一般社団法人ヒューマニタリアン・サポーツ

協力：ウクライナ難民人道支援基金ふくしまキャンプ・サポートえひめ

講演内容

ウクライナが戦闘状態に入ってから、まもなく丸4年を迎えようとしています。

このたび、「ウクライナ難民人道支援基金ふくしまキャンプ・サポートえひめ」の支援終了に伴い、これまでの活動成果と現地の最新状況をお伝えする報告会を開催いたします。

愛媛県の皆さまからの温かいご支援により、物資が届きにくいウクライナの地方にある幼・小・中一貫校や、国の衛生管理を担う国立公衆衛生研究所へ、発電機を寄付することができました。また、爆撃による負傷者のための緊急医療用品も現地へ届けることができました。心より感謝申し上げます。

先日、ウクライナの公衆衛生研究所の国家プログラムサポートおよび国際関係課長のアラ・コブリャンシカ医師から届いたメールには、停電が続く厳しい状況の中で、必死に生活を続ける人々の姿が綴られていました。暖房が十分に確保できない環境で、私たちが送った発電機や蓄電装置が日々の活動を支えているとのことです。今回は公衆衛生研究所から届いたビデオレターを皆さんに公開いたします。

2月14日の報告会では、ウクライナが置かれている国際情勢や国内の現状について、現地からの声とともにお伝えしたいと考えています。（一般社団法人ヒューマニタリアン・サポーツ代表：木村真三）

これまでの支援活動

ウクライナ国立公衆衛生研究所に到着した発電機

2022年2月、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、同年3月に前身団体「ウクライナ難民支援基金ふくしまキャンプ」を設立。福島県二本松市の農家住宅を避難民受け入れ住宅として確保した。

4月に来日したウクライナ避難民女性の身元保証人となり、本人の希望に沿った農業を中心とした生活、日本語教育を含む生活全般の支援を実施。また、福島県国見町に避難した高齢のウクライナ人女性にも支援を行いました。ウクライナ国立公衆衛生研究所へ防護マスクを届けるため、現地NPOを通じて50万円を送金、感謝状を受領した。このほか医療器具や発電機を現地へ届けるなど、継続的な支援を展開して参りました。

木村真三について

ウクライナ国立公衆衛生研究所に到着した発電機現地にて医療機器購入費を手渡し寄贈した防護マスクを受け取るアラ・コブリャンシカ氏現地から届いた感謝状

・獨協医科大学放射線衛生学研究室 室長（准教授）

・支援団体「一般社団法人ヒューマニタリアン・サポーツ」代表

・ウクライナジトーミル国立農業生態学大学 (現 国立ポレーシェ大学) 名誉教授

・ウクライナ医学アカデミー マルゼーエフ記念公衆衛生研究所 名誉博士

・2016年 チェルノブイリ 高濃度汚染地域ナロージチ地区への人道支援を評し、ウクライナ建国 25 周年記念勲章を授与

一般社団法人ヒューマニタリアン・サポーツについて

2022年2月、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受け、前身団体『ウクライナ難民支援基金ふくしまキャンプ』を設立。避難民の保護や住居の提供、日本語教育等のサポート活動を行って参りました。法人化に伴い名称を変更し支援活動の幅をより広げる事と致しました。ウクライナ国立公衆衛生研究所へ防護マスクや発電機を贈るなど、積極的な活動を継続中です。また日本国内での原発事故被災者の救済活動や勉強会も行っています。

【会社概要】

一般社団法人ヒューマニタリアン・サポーツ

所在地：福島県⼆本松市太田字西勝内６７番地

代表理事：木村真三

設立：2022年11月1日

ホームページ：https://fukushimacamp.com/(https://fukushimacamp.com/)

木村真三