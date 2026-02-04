謎を解くと失恋する！？　実力派推理作家が描く新感覚な本格ミステリ小説『犯人はキミが好きなひと』2月4日発売

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、小説『犯人はキミが好きなひと』を2026年2月4日（水）に発売いたします。

著者は、本格ミステリ・ベスト10や本格ミステリ大賞など数々のミステリ賞にランクインしている実力派推理作家の阿津川辰海さん。本作は、悪女（犯人）に惹かれてしまう男子高校生と名探偵に憧れる女子高生がタッグを組んで事件を解決していく新感覚ミステリ。「事件解決＝失恋」というコミカルな設定でありながら、阿津川さんならではの本格トリックと予測不可能な展開にページをめくる手が止められない作品です！

あらすじ

学校の先生、カフェ店員、クラスメイト……好きになった人はみんな事件の犯人だった!?

名探偵にあこがれる女子高校生・瀧花林。

彼女の幼馴染である幣原隆一郎には、ある「特異体質」がある。それは、隆一郎が好きになった女性は、必ず何らかの犯罪に関与していることである。

悪女にどうしようなく惹かれる隆一郎（花林いわく、「女の趣味が悪い」）の

特殊体質をヒントに、花林は数々の事件の謎を解き明かす。

そして、恋は衝撃の結末を迎える――!?

編集担当からのコメント

本格ミステリ界の新進気鋭の旗手・阿津川辰海さんがおくる、ラブコメ×本格ミステリー！

この幼馴染コンビのユニークな特殊設定と、ラストの衝撃をぜひ味わっていただきたいです！

著者プロフィール

阿津川辰海（あつかわ・たつみ）

1994年東京都生まれ。東京大学卒。2017年、『名探偵は嘘をつかない』でデビュー。『透明人間は密室に潜む』が2021本格ミステリ・ベスト10で第１位に輝く。『阿津川辰海 読書日記 かくしてミステリー作家は語る〈新鋭奮闘編〉』で第23回本格ミステリ大賞評論・研究部門を受賞。 他著書に『紅蓮館の殺人』『蒼海館の殺人』『黄土館の殺人』『バーニング・ダンサー』『阿津川辰海 読書日記 ぼくのミステリー紀行〈七転八倒編〉』『午後のチャイムが鳴るまでは』『最後のあいさつ』『ルーカスのいうとおり』など。

書籍情報

タイトル：『犯人はキミが好きなひと』

著者：阿津川辰海

本体：1,870円（税込）

発売：2026年2月4日

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008535.html

Amazon＞＞https://amzn.to/3LGCpVS