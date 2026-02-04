大人気シリーズ“なる本”が待望のE-Learning化！！『Miracle Learn』をリリース
株式会社ミラクルソリューション（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：長岡路恵）から新サービス開始のご案内です。
Miracle Learnロゴ
2026年2月4日より、大人気シリーズ“なる本”のカリキュラムを映像で学べるエンジニア育成eラーニングプラットフォーム『Miracle Learn（ミラクルラーン）』を正式ローンチいたします。
弊社では、これまでも「1ヶ月でWindowsサーバーエンジニアになる本」をはじめとする“なる本”シリーズを通じて、多くのエンジニアを輩出してまいりました。この度、書籍の枠を越え、より実践的かつ効率的に学習できる映像プラットフォームとしてサービスを提供開始いたします。
・サービス概要
サービス名： Miracle Learn（ミラクルラーン）
提供開始日： 2026年2月4日
価格： 月額1,200円（税込）
サービスURL：https://learn.miracle-solution.com/
運営： 株式会社ミラクルソリューション
・「読み進めるのが難しい」「文字だけではイメージしづらい」という壁を突破へ
私たちは、本サービスを通じて、時間や場所にとらわれず、1人でも多くの方がエンジニアとしてのキャリアを築き、技術者不足という社会的課題の解決に貢献できることを心より願っております。
書籍画像
パーソルホールディングスの「はたらく個人のデジタル学習実態調査2024」によると、学習者が最も求める学習方法は「eラーニング」であるという結果が出ています。
パーソルホールディングス「はたらく個人のデジタル学習実態調査2024」
時代のニーズに応え、「学びたい」「挑戦したい」という想いを持つすべての方へ。『Miracle Learn』が、その想いを形にする強力なパートナーとなることを願ってやみません。
・Miracle Learnの3つの特徴とラインナップ
1. 実績ある「なる本」シリーズを完全映像化
累計20,000部の販売実績を誇る長年のベストセラーであり、多くのエンジニアを育ててきた以下の人気タイトルが、視覚的にわかりやすい映像講義として生まれ変わりました。
『Microsoft Copilot Technology １ヶ月でAIリーダーになる本』
『Windows Server 2022 Technology １ヶ月でWindowsサーバーエンジニアになる本』
『Microsoft Azure Technology 1ヶ月でクラウドエンジニアになる本 2022』
（※順次追加予定）
2. いつでもどこでも、自分のペースで
スマホにも対応。重い専門書を持ち歩くことなく、通勤時間や移動中など、好きな場所で学習を進められます。
3. 始めやすい月額1,200円
例えば、書籍版『Windows Server 2022 Technology １ヶ月でWindowsサーバーエンジニアになる本』は定価4,400円（税込）ですが、本サービスなら月額1,200円（税込）ですべての動画が見放題となります。 専門的なスクールに通う時間やコストがない方でも、手軽に本格的なエンジニア教育を受けられる価格設定を実現しました。
・こんな方におすすめ
・書籍での学習に挫折してしまった方
・通勤時間や隙間時間を活用してスキルアップしたい方
・未経験からエンジニアへのキャリアチェンジを目指す方
・最新のAI技術やクラウド技術を映像で効率よく学びたい方
・ご参考：教材内容の詳細（ベースとなる書籍一覧）
『Microsoft Copilot Technology １ヶ月でAIリーダーになる本』
（紙書籍定価：2,420円 / 電子版：2,200円）
「機械学習とは」などから始めるAI技術の基礎知識
Microsoft Copilotの活用方法、活用事例
URL：https://www.miracle-solution.com/business/pub11.html
『Windows Server 2022 Technology １ヶ月でWindowsサーバーエンジニアになる本』
（紙書籍定価：4,400円 / 電子版：2,200円）
Windows Serverの基礎知識、Server 2022の新機能
OS、ストレージ、仮想化、オンプレミスでの操作・活用方法
URL：https://www.miracle-solution.com/business/pub10.html
『Microsoft Azure Technology 1ヶ月でクラウドエンジニアになる本 2022』
（紙書籍定価：4,400円 / 電子版：2,200円）
クラウドの基礎知識、セキュリティ対策
Microsoft Azureのサービス機能と操作方法、実践的な演習
URL：https://www.miracle-solution.com/business/pub09.html
・これまで出版した出版一覧
https://www.miracle-solution.com/business/publication.html
■株式会社ミラクルソリューションについて
株式会社ミラクルソリューションは、2002年6月に設立されたIT企業で、サーバー、クラウド、AI、教育に強みを持つクラウドインテグレーターです。Microsoftテクノロジーに強みを持ち、幅広いサービスを展開しながら「世界最高の技術者集団」を目指しています。20年以上出版事業を行っており、IT知識がなくてもエンジニアになるための書籍「なる本」シリーズを執筆し続けています。本年度より書籍の枠を越えeラーニングや法人研修などの新サービスを開始いたしました。
会社名：株式会社ミラクルソリューション
代表者：代表取締役 長岡 路恵
設立：2002年6月14日
資本金：1800万円
所在地：〒151-0053
東京都渋谷区代々木3-24-3サンテージ西新宿1F・2F/西新宿梅村ビル7F
URL： https://www.miracle-solution.com/
