アニメーション『あらいぐまラスカル』を手描きタッチで表現した古川紙工が描く、やさしい日常。

古川紙工株式会社


紙文具メーカーの古川紙工株式会社（本社：岐阜県美濃市、代表取締役社長：古川慎人、以下 古川紙工）は、2027年にアニメ放送50周年を迎える、アニメーション『あらいぐまラスカル』をモチーフにした新シリーズ 「IRODORI RASCAL（いろどりラスカル）」 を、2026年2月より発売いたします。


全国の雑貨店・書店等での販売は2月中旬頃より順次販売予定です。




日常にほっこりする時間を！

アニメーション『あらいぐまラスカル』の世界観を、古川紙工ならではのやわらかな手描きタッチでラスカルを描き起こし、「日常にそっと彩りを添えること」をテーマに企画しました。



「ラスカルのいろどり」をテーマに、
果物やお菓子、草花など、日常にそっと寄り添うモチーフを散りばめました。
春のさわやかな色使いで、使うたびに心が和らぐデザインです。


どこかゆるっとした表情のラスカルが、手帳デコやお手紙、日々のメモ時間に、ほっこりとした癒しを届けます。





〈アイテムラインアップ〉





■和紙フレークシール　全4種　440円(税込)


お手紙やプレゼントの封留め、手帳デコにおすすめです。


裏面の剥離紙はスリット入りで使いやすい！



■透明シールシート　全4種　374円(税込)


手帳のマンスリーページにぴったりの透明シールです。


ミニカードや小物に貼ったり、様々なデコレーションに大活躍間違いなしです！



■型抜き付箋　全4種　462円(税込)


贈り物を渡すときや日常使いするときなど、モチーフが型抜かれた付箋は、貼るだけで可愛らしい印象になること間違いなしです！



■そえぶみ箋　全4種　440円(税込)


ちょっと気持ちを伝えたいときに便利な小さいサイズのレターセット！



■メモパッド　全4種　495円(税込)


たっぷり100枚綴りのメモパッドです。


25枚×4柄も入っているので気軽に使えるのも嬉しいポイント！



■レターセット　全4種　528円(税込)


レースのように美しい「落水紙」を使用した美濃和紙のレターセットです。



■A5クリアファイル（3ポケット）　全4種　462円(税込)


資料やチケットなど3つポケットがあるので分けて保管できます！


小さなカバンにも入りやすいＡ５サイズなのも嬉しい！



【古川紙工オンラインショップ★限定商品★】


■コンプリートセット　全4種　3201円(税込)



■ニコイチmemo　全4種　440円(税込)



■おりがみ小箱　全1種　825円(税込)



■ロール付箋　全4種　825円(税込)



〈発売日・発売場所〉

2026年2月中旬頃より全国の雑貨店・書店等にて順次発売予定。
お取り扱い時期、商品ラインアップは店舗様によって異なります。
古川紙工オンラインショップでは、2026年2月20日(金)より発売中です。


※本シリーズの販売地域は日本国内のみであり、海外への輸出・販売は一切認められておりませんのでご注意ください。


『あらいぐまラスカル』について

1977年に放送されたアニメーション作品 『あらいぐまラスカル』。
あらいぐまのラスカルと心やさしい少年スターリングの交流を描き、世代を超えて愛され続けてきました。
2027年にはアニメ放送50周年を迎え、2025年には 日本アニメーション創業50周年企画としてスピンオフアニメも放送。今あらためて注目が集まる作品です。



【あらいぐまラスカル公式サイト】


HP：https://www.araiguma-rascal.com/


【あらいぐまラスカル公式SNS @Rascal_tweet】


X：https://x.com/Rascal_tweet



〈古川紙工株式会社について〉

1300年以上続く『美濃和紙』の伝統を守りながら、時代のニーズに寄り添い、常に新しい商品を生み出しています。


現在はオリジナルデザイン・イラストの製品作成のほか、キャラクターとのコラボレーション商品も増えており、文具に限らずますます広がりをみせています。



〈会社概要〉

社名：古川紙工株式会社


本社所在地：〒501-3784　岐阜県美濃市御手洗23


代表取締役社長：古川慎人


設立：1919年11月


事業内容：紙製品の企画、デザイン、製造、販売


HP：https://www.furukawashiko.com/


X：https://x.com/furukawashiko(https://x.com/furukawashiko)


Instagram：https://www.instagram.com/furukawashiko/(https://www.instagram.com/furukawashiko/)


古川紙工オンラインショップ


HP：https://www.furukawashiko-online.shop/




(C) NIPPON ANIMATION CO., LTD.