カナダ初のDAC施設にCO2システムを提供

日機装株式会社

日機装株式会社（以下「日機装」）は、連結子会社グループであるClean Energy & Industrial Gasesグループ (以下「CE&IGグループ」)が、カナダ・アルバータ州におけるDeep Sky Alphaの試運転成功を支援したことをお知らせします。同施設は、堆積層へのCO2の貯留にカナダで初めて成功した施設であり、世界初のクロステクノロジーDAC※プラットフォームです。

本プロジェクトは、多様な新しい炭素除去・CCS（炭素回収・貯留）インフラにおける技術パートナーとしてのCE&IGグループの役割を示すものです。CE&IGグループは、施設内で回収されたすべてのCO2の最終処理工程となる、集中型CO2精製・液化システムを納入しました。このシステムは、施設内のすべてのDACユニットからの合算量を処理できるほか、将来新たなDAC技術が追加されることも見据えて設計されており、大規模なCO2の安全な取り扱い、液化、永久貯留が可能になります。

Deep Sky Alphaは、大気中から直接CO2を回収し、精製・液化した後、地中に永久貯留する施設です。18カ月にわたる設計、製造、設置期間を経て、2025年8月から本格稼働しています。太陽光による再生可能エネルギーで稼働する同施設は、運用に伴う排出を最小限に抑えるよう設計されており、回収から処理までのライフサイクル全体で発生する排出量を上回るCO2を大気中から除去することで、カーボンネガティブな運用を実現しています。

※DAC： DAC(Direct Air Capture)は、大気中から直接、CO2を分離・回収する技術のこと。

Deep Sky Alphaは、特定技術に依存しない商用化ハブとして設計されており、実際の条件下で最大10基のDACシステムを同時に稼働させることができ、複数の回収アプローチを並行して評価できます。同施設は年間最大3,000トンのCO2を除去できるよう設計されており、低エネルギーかつスケーラブルな炭素除去技術の実運用化、商用化、進化を支援します。

本プロジェクトにおいて、CE&IGグループは以下を納入しました:

・CO2精製・液化システム一式

・圧縮機、ろ過、配管、制御盤、自動化システムの統合パッケージ

・効率的な展開と将来の複製を見据えた、コンパクトなコンテナ型システム

本プロジェクトにおいて、CE&IGグループとDeep Skyは、エネルギー効率、法規制、複数のDAC技術、コンパクトなシステム設計など、緊密に連携し、実際の条件下で高い性能を実現しました。

CE&IGグループ プレジデント兼CEO Adrian Ridgeのコメント

「DAC施設におけるこのCO2乾燥・液化システムの試運転は、炭素除去の産業化に向けた重要な一歩です。このプロジェクトは、当社の実績ある極低温技術およびガス処理技術を新たな気候関連技術に応用できることを示すものであり、どの技術が採用される場合であっても、CE&IGグループが今後さらに大規模なDACやCCSプロジェクトを支援できることを示しています。」

CE＆IGグループについて（URL: https://www.nikkisoceig.com/）

日機装の連結子会社グループであるCE＆IG グループは、世界中で極低温機器・ソリューションを提供するリーディングカンパニーです。低炭素エネルギーや産業ガスに対する市場の変化に対応し、革新的な製品と協働型のソリューションでニーズに応えています。グループ全体で20カ国以上に拠点を持ち、1,800名以上の従業員を擁しています。

＜日機装 会社概要＞

会社名： 日機装株式会社

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー22階

創業： 1953年12月26日

代表者： 代表取締役 社長執行役員 加藤 孝一

事業内容： 産業用特殊ポンプ・システム、医療機器、航空機部品等の製造・販売

URL: https://www.nikkiso.co.jp/

