【シリーズ累計1,700万食突破！】あの衝撃が帰ってきた！お客様の声で再販が実現した「一蘭とんこつ 炎」が数量限定で復活。

株式会社一蘭

株式会社一蘭は、2026年2月5日（木）11時より、「一蘭とんこつ 炎」を、おみやげ一蘭公式通販および全国の一蘭店舗にて再発売いたします。(※他小売店では順次発売予定です)

2024年にカップ麺第2弾として数量限定で登場した『一蘭とんこつ 炎』は、その刺激的な味わいと完成度の高さから、「一蘭ならではの、刺激的な一杯！」「ぜひもう一度味わいたい！」など、多くの反響をいただきました。そうしたお客様の声にお応えし、この度、数量限定での再販が決定しました。「辛さ」と「旨味」の理想的なバランスを追求し続けてきた一蘭だからこそ辿り着いた、渾身の一杯。この機会にぜひご賞味ください。

■商品紹介

創業から60年以上、一蘭は「辛さ」と「旨味」の絶妙なバランスを追い求めてきました。今回の挑戦では、一蘭とんこつのスープを軸に、これまでの知見をさらに進化させることをテーマに開発をスタート。目指したのは、刺激が前面に出るだけではなく、とんこつの深いコクと調和する辛さです。職人たちは唐辛子の種類だけでなく、挽き方や粒度にも着目。数ある候補の中から特性の異なる4種を厳選し、幾度となくブレンドを調整しました。辛さの立ち上がり方、余韻、スープとの一体感を納得がいくまで、改良を重ねる日々が続きました。試作と検証を繰り返すこと約2年。

「これなら自信をもってお届けできる」と職人全員が頷いた一杯――それが『一蘭 とんこつ 炎』です。一口目から感じる力強い辛さ、そして後から広がるとんこつスープの旨味とコク。まさに、一蘭だからこそ生み出せた味わいです。

■商品のこだわり

『スープ』

辛さの異なる4種の唐辛子を組み合わせ、第一弾カップ麺『一蘭 とんこつ』のスープをベースに開発しました。「辛さ」だけが際立ちすぎないよう、とんこつ本来の深い旨味やコクとのバランスを徹底的に追求。幾度もの試作を重ね、辛さと旨味が調和したスープに仕上げています。

『麺』

一蘭がスープとの相性を追求し、独自に開発したノンフライ麺を使用。ピリッと辛いスープとよく絡み、口に含んだ瞬間に特製生麺を感じさせるのど越しをお楽しみいただけます。

『秘伝のたれ』

選び抜いた唐辛子を中心に、専属職人が特別に配合した秘伝のたれ。加えることで辛さに奥行きが生まれ、旨味と甘味が重なり合い、『一蘭とんこつ炎』の味わいが完成します。

■商品概要

※写真はイメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/9803/table/64_1_039041bdd9f4bee6572d110e4905192f.jpg?v=202602041151 ]

一蘭は「とんこつラーメンを研究し続ける会社」であり、昨日よりも今日、今日よりも明日、より美味しいラーメンを提供するべく日々研究をおこなっております。これからもお客様が満足してくださる“本場・本物”のとんこつラーメンをご提供できるように、しっかりと味を守りながらも、進化し続けてまいります。