2月だけの、とっておきの甘さと温もりを。苺スイーツとあたたかいプレートで楽しむ、今だけのカフェ時間

富士商グループホールディングス株式会社

富士商グループホールディングス株式会社のグループ会社である、富士商株式会社（本社：山口県山陽小野田市 代表取締役：藤田 敏彦）が運営するカフェ「ソル・ポニエンテ」（所在地：山口県山陽小野田市きららビーチ焼野）では、2026年2月1日（日）～2月28日（土）の期間限定で、冬の終わりと春の訪れを感じる特別メニューを提供いたします。



2月限定スイーツ、体をゆっくりと温めてくれるおすすめプレート、そして旬の果実を贅沢に使った季節のパフェまで――。

この時期にしか味わえない「今だけの美味しさ」を、ゆったりとしたカフェ時間とともにお楽しみください。

2月限定！ 甘さにときめく「苺とバナナのチョコクレープ」

バレンタインシーズンに合わせて登場するのが、2月限定「苺とバナナのチョコクレープ」。

もっちりと焼き上げたクレープ生地に、甘酸っぱい苺とやさしい甘さのバナナをたっぷり包み込み、チョコレートソースで仕上げました。

一口頬ばれば、果実の瑞々しさとチョコレートのコクが広がる、今だけの特別な味わい。

2月のご褒美スイーツとして、思わず写真に収めたくなる一品です。

■苺とバナナのチョコクレープ

価格：1,500円（税込）

※コーヒーまたは紅茶付き

※2月限定デザート

カフェ ソル・ポニエンテおすすめ じっくり煮込んだ「牛タンシチュー」

寒い季節にこそ味わいたい、カフェのおすすめが牛タンシチュー。

時間をかけて丁寧に煮込んだ牛タンは、驚くほどやわらかく、口の中でほろりとほどけます。

濃厚ながらもやさしい味わいのシチューは、パンまたはライスが選べるのも魅力のひとつで、ランチにも、少し遅めの食事にもぴったり。

心も身体も温まる、カフェ ソル・ポニエンテ自慢の一皿です。

■牛タンシチュー（おすすめプレート）

価格：1,700円（税込）

2月からの季節のパフェはみんな大好き「いちごのパフェ」

カフェで大人気の季節のパフェは、2月よりいちごのパフェが登場します。

グラスいっぱいに広がる苺の鮮やかな赤と、クリームやアイスの重なりが、見た目にも華やかな一品です。

旬の苺ならではの甘酸っぱさと、軽やかな口当たりが楽しめるパフェは、食後のデザートやカフェタイムにおすすめ。

この時期にしか出会えない、季節限定の味わいです。

■いちごのパフェ（季節のパフェ）

価格：1,400円（税込）

■季節のパフェとケーキのプレート(※写真)

価格：1,800円（税込）

2月のカフェ時間は、期間限定スイーツのときめき、おすすめプレートの満足感、そして旬を閉じ込めた季節のパフェ――。

2月だけの特別なカフェメニューを、ぜひカフェ ソル・ポニエンテでご堪能ください。

【お問い合わせ】

カフェ ソル・ポニエンテ TEL：0836-89-0080

ソル・ポニエンテはスペイン語で「夕陽」

レストランからは「日本の夕陽百選」にも選ばれた美しい夕陽を眺めることができます。

太陽のリフレクションが精巧に設計された美しい建築は、

世界的建築家 隈研吾氏によって2001年に作られた作品「海/フィルター」。

コース料理はもちろん、アラカルトやワインの種類も豊富に取り揃えております。

あらゆる年代の方にご満足いただける創作地中海料理のお店。

ゆっくりとした至極の時を心ゆくまでお過ごしください。

〒756-0875 山口県山陽小野田市きららビーチ焼野

営業時間：LUNCH 11:30～15:30 (14:30 L.O) ※土日祝は11:00～

DINNER 17:30～21:00 (20:00 L.O) ※11月～1月は17:00～

カフェ 11:30～18:00（17:00 L.O） ※土日祝は11:00～

【定休日】毎週 火曜日

ソル・ポニエンテ公式HP：https://sol-poniente.co.jp/

ソル・ポニエンテ公式Instagram：https://www.instagram.com/sol.poniente402/

運営元：富士商株式会社 https://fujisho.ne.jp/