新規開業「ぎふ糖尿病・内科クリニックやまうち」様のホームページをITreatが支援

株式会社ITreat

このたび、岐阜県瑞穂市に新規開業されました「ぎふ糖尿病・内科クリニックやまうち」(https://clinic-yamauchi.jp/)様の、公式ホームページを開設いたしました。

当社では、開業準備段階から公開後の運用まで、開業クリニックの経営をWebの面から一気通貫で支援しています。

ホームページ制作にあたってのポイント

1．開院準備から採用・集患までを見据えたサイト構成

新規開業前から「地域住民への周知」「オープニングスタッフの採用」「早期からのSEO対策」

といった目的を達成するため、患者様・求職者の双方にとって分かりやすいプレオープンサイトを実現しました。

また、開院後もスムーズに情報更新が行えるよう、運用しやすいCMS構成を採用することで、将来に渡って集患・採用のプラットフォームとなれるサイトをご提供いたしました。

2．SEOを意識したキーワード設計と運用しやすい設計

地域名や診療内容を意識したキーワード設計を行い、検索エンジンからの流入を見据えたページ構成を設計しました。

開院初期から無理なく情報発信を継続できるよう、更新性と拡張性を重視しています。

3．ブラウン×モノトーンを基調としたデザイン設計

デザイン面では、ブラウンやモノトーンを基調に、色数を抑えたシンプルでスタイリッシュなトーンを採用しました。

落ち着きのある印象の中に、糖尿病・内科クリニックとしての専門性と、地域医療に寄り添う温かみが伝わることを大切にしています。

院長・山内雅裕先生からのコメント

「岐阜県瑞穂市で糖尿病・内科クリニックを開業するにあたり、開業前の段階から親身にご支援いただきましたことに、心より御礼申し上げます。

当院の診療内容や理念を深く理解した上で、的確なご提案をいただけたことは、開業準備を進める上で大きな支えとなりました。

ホームページは現在も、地域の皆さまとの大切な接点として機能しており、開業後を見据えた丁寧な設計とサポートに深く感謝しています。」

株式会社ITreatについて

医療機関・一般企業・各種団体を中心に、Webサイト制作・映像制作・マーケティング支援を行うクリエイティブカンパニーです。

クライアントの課題に寄り添い、ブランディングから制作・運用まで一貫したサポートを行っています。

