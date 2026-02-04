アクセンチュア株式会社協賛による『アクセンチュア マッチデー』開催のお知らせ

東京サントリーサンゴリアス（サントリーホールディングス（株）スポーツ事業部）アクセンチュア株式会社

東京サントリーサンゴリアスは、2026年2月8日（日）開催のホストゲーム「NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第7節 三菱重工相模原ダイナボアーズ戦」を、アクセンチュア株式会社をマッチデーパートナーに迎え、『アクセンチュア マッチデー』として実施いたします。

東京サントリーサンゴリアスとアクセンチュア株式会社は、パートナーシップを通じて、ラグビーの価値の最大化、チームビジョンである「強く、愛されるチーム」の実現に向けて、様々な活動を通じて協同し、多くの方々に感動と勇気を与えられるような取り組みを実施します。

■会社概要

【社名】 アクセンチュア株式会社

【代表者】代表取締役社長 濱岡 大

【所在地】東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR

【創業】 1962年、事務所開設

【事業内容】

アクセンチュアは、世界有数のソリューションとサービスを提供する企業として、世界をリードする企業や組織の変革を支援しています。企業や組織の中核にデジタル技術を実装し、AIの力を最大限に活用して、比類なきスピードで全社規模の価値を創出しています。アクセンチュアは、約784,000人の人材、独自のアセットやプラットフォーム、そして強固なエコシステムとの連携を通じて、最も選ばれる変革のパートナーとしてお客様を支援しています。さらに、世界で最もお客様の価値創出に注力し、AIを活用するとともに、働きがいのある企業であり続けることを最優先に掲げています。アクセンチュアは、ストラテジー、コンサルティング、テクノロジー、オペレーションズ、ソング、インダストリーXの領域をまたぐ体制と、深い業界知見を組み合わせたビジネスユニット「リインベンション（再創造）サービス」を通じて、お客様に革新的なソリューションとサービスを提供します。「テクノロジーと人間の創意工夫で、まだ見ぬ未来を実現する」というパーパスのもと、すべてのステークホルダーへ360度の価値を創造することを自らの成功の指標としています。

【アクセンチュア株式会社URL】 https://www.accenture.com/jp-ja

マッチデーパートナー アクセンチュア株式会社＝＝２月８日（日） イベント情報先着3,000名様に、「ムーンダスト」をプレゼント！

アクセンチュア株式会社のご協賛で先着3,000名様に、

「ムーンダスト」をプレゼント！

※試合終了後に配布いたします。配布場所は続報をお待ちください。

※お一人様1本まで。なくなり次第、終了です

※画像はイメージです

「推しゴリ」選手権

全54選手の中から、ファン投票で今年のイチ推しを決める「推しゴリ選手権」を開催。特設ページの事前投票（※）と試合会場での合算により順位が確定いたします。

上位5名に選ばれた選手のグッズ販売（受注販売）も予定しております！

※事前投票は終了いたしました。

※ハーフタイムに最終1位を発表する予定です。

推しゴリ選手権 特設ページ :https://sungoliath-hg.com/2025-26/07/oshigori/index.html

推しゴリ投票ブース

「推しゴリ選手権」の決選投票ブースが登場！事前投票で選ばれた5名の選手の中から、1位を決める投票ブースです。ご参加いただいた方にはワインレッドのBBシャツを先着3,000名様にプレゼント！

是非、ご参加ください！

その他詳細は「東京サントリーサンゴリアス」の特設サイトをご確認ください。

【2025-26シーズン ホスト 第7節】HOST GAME 特設ページ | 東京サントリーサンゴリアス(https://sungoliath-hg.com/2025-26/07/)