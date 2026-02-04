＜プラダ ビューティ＞新作「インフュージョン ドゥ プラダ サンタル チャイ オーデパルファム」肌に溶け合うようになじむ、セカンドスキン フレグランス コレクションより登場

日本ロレアル株式会社

プラダ ビューティ(https://jp.pradabeauty.com/)は、2026年2月27日（金）、新フレグランス「インフュージョン ドゥ プラダ サンタル チャイ オーデパルファム」を発売いたします。

インフュージョン ドゥ プラダ

鮮やかでありながら刺激的、上品でありながら個性的。「インフュージョン ドゥ プラダ」は、プラダがブランドの核として持ち続ける、絶えなき探求心と再発明の精神を体現するフレグランスコレクションです。ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズのダイレクションのもと、マスター調香師ダニエラ・アンドリエによって生み出された香りは、洗練され、ジェンダレスで、それぞれのフレグランスがアイコニックな香料を持ち、また、その香料の表現方法にプラダ独自の技法が用いられているという点に特別さがあります。さらに、個々のフレグランスのメイン香料は、ボトルとジュースのピュアな色彩によってもダイレクトに想起させられます。ボトルは、揺るぎないエレガンスとクラフトマンシップにより生まれたプラダらしいデザインで、新鮮さの中にラグジュアリーさと奇抜さを兼ね備えています。

さまざまな、自分らしさとの融合（フュージョン）

「インフュージョン ドゥ プラダ」は、フレグランスを纏う人の自分らしさを明らかにし引き立てます。コレクションのすべての香りには、共通する中心的なノートとして、ムスクとシトラスから成る “エスプリ ドゥ インフュージョン”というエッセンスが配合されています。これが、包み込むようなスキン（肌）の香りを表現。 “エスプリ ドゥ インフュージョン”がそれぞれのメイン香料と合わさることによって、肌に溶け合うようになじみ、個性を持ったメイン香料とフレグランスを纏う人の自分らしさが融合（フュージョン）します。「インフュージョン ドゥ プラダ」は、この特徴的な技法によってさまざまな個性をなめらかに引き立てる、まさにセカンドスキンのような感覚をもたらすフレグランスなのです。

インフュージョン ドゥ サンタル チャイ：クリーミーなサンダルウッドとスパイシーなチャイの織り成す豊かな深み

新作「インフュージョン ドゥ プラダ サンタル チャイ オーデパルファム」

清涼感がありながらも刺激的なサンタル チャイを、ウッディ スパイシー ムスクな香りに閉じ込めたフレグランス。柔らかさの中に潜む刺激的な香りが、インフュージョン ドゥ プラダの新たな顔として登場いたします。

サンダルウッドの持つ繊細でクリーミーな表情をプラダならではの感性で再解釈し、モダンで洗練された奥行きを加えました。そこに、カルダモンの活気とフレッシュなシトラスが融合し、刺激的なチャイアコードを表現します。伝統とモダンが融合し、豊かなサンダルウッドとスパイシーなチャイが心地よく調和することで、対照的な魅力が織りなされます。

清涼感の中にある刺激的な一面を引き立てる「インフュージョン ドゥ プラダ サンタル チャイ オーデパルファム」。その相反する魅力が予想を超える香りの世界へとあなたを導きます。

OLFACTIVE FAMILY: ウッディ スパイシー ムスク

NOTES: サンダルウッド、カルダモン、シトラス

プラダらしさを継承、時代を超えたデザイン

インフュージョン ドゥ プラダのアイコニックなデザインを継承しつつ、新たな魅力を纏いました。

ブラウンの色合いが香りの奥ゆかしさを感じさせ、プラダを象徴するサフィアーノ レザーから着想を得たキャップもライトブラウンが用いられており、チャイアコードの包み込むような柔らかさを表現しています。

製品概要

2026年2月27日（金）新発売

インフュージョン ドゥ プラダ サンタル チャイ オーデパルファム

100mL ／ 10mL