ひんやり快適＆安心機能充実のキッズ用リュック！「Smile LOGOS KIDS クールデイバッグ」2サイズ 新発売

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、暑い日でも背中はひんやり快適に保つ、保冷剤専用ポケット付きの子供用デイバッグ「Smile LOGOS KIDS クールデイバッグ」2サイズを、2026年1月29日(木)より新発売いたしました。

本アイテムは、背面の保冷剤専用ポケットで暑さ対策ができ、お子さまに安心・安全の機能と収納力を兼ね備えた子供用リュックです。サイズはS・Mの2サイズ、カラーはベージュ・オレンジ・ネイビーの各3色を展開し、お子さまの成長やお好み、コーディネートに合わせてお選びいただけます。

軽量で耐久性に優れたポリエステル生地を使用し、快適な背負い心地を実現しました。背面には、保冷剤を入れられる専用ポケットを搭載し、暑い日でも背中をひんやり冷やして暑さ対策ができます。また、断熱材を使用したソフトクーラー仕様のため、保冷剤を一緒に入れると、クーラーバッグとしてお弁当などの持ち運びにも活躍します。保冷剤は、肌に直接触れて使用できる「氷点下リカバリー・クールアシスト」（別売品）がおすすめです。

Sサイズは背面に、Mサイズは背面とショルダー裏に通気性の高いメッシュ素材を採用しており、肌に触れる部分の蒸れを軽減します。また、両サイズ共通の機能として、突然の雨でも安心の撥水加工や、元気に動いても安定感を保つチェストベルトを装備しています。さらに、Sサイズはフロント部分にお子さまの迷子を防ぐ専用ベルトを、Mサイズはショルダー部分に暗い場所でも視認しやすいリフレクターを搭載するなど、成長段階に合わせた安全機能を備えています。

収納力も抜群で、小物収納に便利なフロントポケットや、水筒や折り畳み傘をスムーズに出し入れ可能なサイドポケットを設けています。メインポケットには、連絡帳や配布物を分けて収納できるオープンポケットとネームタグを装備しており、保育園や幼稚園で他のお子さまとバッグの取り間違える心配を軽減します。

お子さまの安心・安全に配慮した機能を備えながら、暑い日も快適に使用できる子供用デイバッグ「Smile LOGOS KIDS クールデイバッグ」2サイズをアウトドアシーンでぜひご活用ください。

・製品概要SサイズMサイズ

Sサイズ ：

1歳～3歳頃（保育園児または未就園）のお子様向け。

容量は約5Lで、おやつやタオル、おむつなどをすっきり収納。

Mサイズ ：

3歳～5歳頃（保育園または幼稚園年少～年長）のお子様向け。

容量は約9Lで、お弁当や着替え、タオルなどをしっかり収納可能。通園・お出かけ・アウトドアまで、使い勝手の良いサイズ感。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1034_1_78d0fdf66910815206e48bac6e7fdacb.jpg?v=202602041151 ]

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年1月29日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

「Smile LOGOS KIDS クールデイバッグ」2サイズは、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売しております。

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

