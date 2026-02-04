ブラックバイト、生成AIトラブル、違法ドラッグ……大学生が陥りやすい50の危険をピックアップした日本で唯一のリスク対応マニュアル

株式会社 青春出版社

急増するSNS・スマホのトラブル、巧妙化するネット詐欺、闇バイト、自転車・電動キックボード事故、豪雨・大地震、カルト、ハラスメント、ストーカー、飲酒・アルコール中毒……大学生が陥りやすい50の危険をピックアップ。

本書を通して伝えたいのは、「危険なことがひそんでいるから行動を控えましょう」ということではありません。ひそんでいる危険（リスク）を知って対処法を身につけること（リスクリテラシーを高めること）が、皆さんを守る武器になるということです。

もし不安な場面に遭遇しても、大きな被害を未然に防ぐことができる、「まさか！」の事態に備えることができます。

本書はその予防法・対処法を、マンガもおりまぜながら、わかりやすく紹介する日本で唯一の大学生とその親のためのリスク対応マニュアルです。

株式会社三菱総合研究所（かぶしきがいしゃ みつびしそうごうけんきゅうしょ）

1970年、三菱創業100周年記念事業として設立された総合シンクタンク。現在は三菱総研グループの中核として約1000名の研究員を擁し、シンクタンク・コンサルティングサービス、ITサービスを中心に幅広い領域での事業展開と、社会変革を先駆ける研究・提言活動に取り組んでいる。

全国大学生活協同組合連合会（ぜんこくだいがくせいかつきょうどうくみあいれんごうかい）

全国200を超える大学にある大学生協が加入し、学生や教職員の生活の向上 を図っている団体。特に学生が安心して大学で学び、生活が送れるよう、さまざまなサポートを行う。

日本コープ共済生活協同組合連合会（にほんこーぷきょうさいせいかつきょうどうくみあいれんごうかい）

大学生が病気や事故にあわないための取り組みも積極的に推進している「CO・OP学生総合共済」(学生どうしのたすけあい制度)の元受団体。

奈良 由美子（なら ゆみこ）

放送大学教授。1996 年 奈良女子大学大学院博士課程修了。(株) 住友銀行、大阪教育大学助教授、放送大学准教授を経て 2010 年 12 月より現職。専門はリスクコミュニケーション論、リスクマネジメント学。内閣府防災スペシャリスト養成企画検討会委員。内閣官房新型インフルエンザ等対策推進会議委員。

まさか！に備える最新安全ガイド大学生が狙われる50の危険

著者：株式会社三菱総合研究所

：全国大学生活協同組合連合会

：日本コープ共済生活協同組合連合会

：奈良由美子

発売日：2025年2月4日

定価：1,210円（税込）

ISBN：978-4-413-11422-6