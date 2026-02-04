カプコンストアの大人気商品「カプころんシリーズ」に、『バイオハザード レクイエム』の主人公グレースをはじめとする全11キャラクターが新登場！
株式会社カプコンはカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗カプコンストアにて、カプコンキャラクターのオリジナル商品を発売いたします。
カプコンストアオリジナル商品として好評を博している、オールカプコンキャラクターをころんとまとめた人気アイテム「カプころん」ぬいぐるみシリーズに待望の新作が登場！
2026年2月27日(金)にゲームの発売を予定している『バイオハザード レクイエム』の主人公「グレース・アッシュクロフト」をはじめとする人気の11キャラクターが新たに仲間入り。それぞれの特徴的な衣装・フォルムが「カプころん」ならではのデフォルメで表現されており、ゲームの世界観がたっぷり詰まったマスコットに仕上がっております。ぜひお手に取ってお確かめください！
■商品情報
<2026年2月6日(金) 発売 >
・カプころん マスコットぬいぐるみ(成歩堂龍一 -大学生ver.-) 1,320円(税込)
・カプころん マスコットぬいぐるみ(成歩堂みぬき) 1,320円(税込)
・カプころん マスコットぬいぐるみ(イャンクック) 1,320円(税込)
・カプころん マスコットぬいぐるみ(ババコンガ) 1,320円(税込)
・カプころん マスコットぬいぐるみ(A.K.I.) 1,320円(税込)
・カプころん マスコットぬいぐるみ(エド) 1,320円(税込)
<2026年2月27日(金) 発売 >
・カプころん マスコットぬいぐるみ(グレース・アッシュクロフト) 1,320円(税込)
・カプころん マスコットぬいぐるみ(ローズマリー・ウィンターズ) 1,320円(税込)
・カプころん マスコットぬいぐるみ(ピアーズ・ニヴァンス) 1,320円(税込)
・カプころん マスコットぬいぐるみ(エックス) 1,320円(税込)
・カプころん マスコットぬいぐるみ(ゼロ) 1,320円(税込)
■取扱店舗
・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)
・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA(カプコンストア＆カフェウメダ)
・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストア アネックス)
・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)
・CAPCOM STORE IKEBUKURO(カプコンストアイケブクロ)※2026年2月13日(金) オープン
【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※発売日は変更になる場合がございます。
※コラボ商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。予めご了承ください。
カプコンストアでは、その他にも多くのカプコンタイトル商品も取り扱っておりますので、是非この機会に一度お越しください。
■「カプころん」とは？■
「カプころん」は、カプコンのゲームに登場するキャラクターたちを手のひらサイズにころんとまとめたデフォルメシリーズです。CAPCOM STOREオリジナル商品として、マスコットやBIGサイズのぬいぐるみをはじめ、そのほか雑貨商品も展開しております。
https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html
