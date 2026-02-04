【BERING】日本とデンマークの友好の証でもある「桜」をイメージした腕時計を発売

マーサインターナショナル株式会社Ref.17724-069

マーサインターナショナル株式会社(所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 TQ茅場町 4F、代表取締役：吉野 浩史)は、デンマークデザインウォッチブランド「BERING(ベーリング)」の新作、日本限定モデル「チェリーブロッサム」を2026年2月4日(水)に発売します。

URL:https://bering.jp/lp/17724_2602/

■日本限定「桜」エディション

日本の美意識が息づく、ミニマリズムと伝統美の融合。

研ぎ澄まされたシンプルさの中に、日本の繊細な美意識が息づく特別な1本が誕生しました。

このCherry Blossom（チェリーブロッサム）コレクションは、究極のミニマリズムを追求した美しいデザインを基調としながら、日本のために特別に製造された桜色の別注カラーを纏っています。

■Classic Diamond Series（クラシックダイヤモンドシリーズ）

ベースとなるモデルはClassic Diamond Series。

12時位置に1粒のダイヤモンドをあしらい、控えめでありながら美しく洗練されたデザインのコレクションは、上品さと上質さを兼ね備えています。

本質的な価値と控えめな魅力を重んじる上質のジュエリーのような時計です。

詳細を見る :https://bering.jp/lp/17724_2602/

■デンマークと日本の花「桜」のつながり

コペンハーゲンの「ランゲリニエ公園」には、200本の桜並木があります。

この桜は、かつてある日本人によって寄贈され、コペンハーゲンのシンボルの1つ「人魚姫の像」があるランゲリニエ公園に植えられました。

今では、春になるとこの公園がピンク色に染まり、北欧の短い春を告げる象徴的な風景となっています。

■品質と保証

BERINGがすべてのモデルに採用しているサファイアガラス（右）

BERINGは、透明度が高く、極めて傷が付きにくいことから高級時計にも採用されているサファイアガラスを全てのモデルに標準装備しています。

また、安心して使用して頂けるように、全てのモデルに3年間の保証期間を設けています。

■製品仕様

■About BERING

2008年、北極点に降り立ったデンマーク人冒険家 Rene Kaerskovは、氷の大地が織りなす北極の圧倒的な大自然に魅了され心を奪われました。そして、2年後の2010年。彼は友人であるMicheal Will Johansen, Lars GramSkjonnemannと共にBERINGを創業します。彼らは北極が与えてくれるインスピレーションの全てをBERINGのプロダクトに込めて表現します。

素材の選定や機能の開発、色使いや思想の細部まで。時代を超えて愛されてきたデンマークデザインに、北極がもつ美しさと 強さをかけあわせた唯一の腕時計ブランドBERINGは、今年で誕生から15周年をむかえます。

ブランドサイト：https://bering.jp/

詳細を見る :https://bering.jp/