Thypoch 新シリーズ「Ksana」21mm f/3.5 ASPH. 販売開始

株式会社焦点工房は、Thypoch（タイポック）「Ksana」（クシャナ）のライカMマウント対応・距離計連動レンズ「Ksana 21mm f/3.5 ASPH.」を2026年2月4日（水）より販売開始いたします。

メーカー希望小売価格：\ 98,000（税込）

Thypoch（タイポック）Ksana（クシャナ）シリーズ第一弾となる「21mm f/3.5 ASPH.」は、クラシックな外観とレトロな描写を融合した広角レンズです。アルミ合金製の軽量鏡筒により、日常の持ち運びも負担になりません。レトロなデザインは、ライカカメラとも美しく調和する佇まいです。



また、独自開発のマルチコーティング「Epoch Coating. ’73」を採用。1970年代の日本製光学レンズに見られた、温かみのある琥珀色のフレアや光のにじみを、現代の光学技術で再構築しています。透過率や逆光耐性といった基本性能を高い水準で確保しつつ、あえて光の表情を残すチューニングを施すことで、どこか懐かしく詩情を感じさせる空気感を画面に付与。クラシックレンズの持つ雰囲気と、現代レンズとしての安定した描写性能を両立し、1枚1枚のカットに印象的な個性と創作のインスピレーションをもたらします。

Ksana 21mm f/3.5 ASPH. ブラックKsana 21mm f/3.5 ASPH. シルバー

軽量・コンパクト、思いのままに操る

21mm f/3.5 ASPH. はコンパクト設計を採用し、レンズ重量はわずか130g。長時間の手持ち撮影でも負担になりにくく、軽快に扱えます。マウント面から前端までの全長はわずか27mmで、小型のため収納や携行にも便利です。控えめなデザインで、撮影時も取り回しやすく、日常の撮影に自然に馴染みます。機動性が求められるストリートスナップ、旅行、イベントなどの撮影シーンに特に適しています。

現代の工芸で描くレトロな画づくり

レトロな描写のニュアンスを残しながら、優れた解像力も両立。コンパクトな設計の中で高い描写性能を追求し、色収差や歪曲収差を効果的に抑えています。光学系は6群8枚構成。非球面レンズ、EDレンズ、さらに高屈折率レンズ3枚を採用し、各種収差を補正して高い画質を確保します。また、9枚羽根絞りにより、f/4ではシャープでキレのある18本の光芒を描写。レトロなフレア表現と高画質を両立し、撮影表現の幅を広げます。

広角の視野で豊かな立体感

Ksana 21mm f/3.5 は、フルサイズカメラで水平画角80.2°を実現。空間の広がりをより強く引き出し、ドラマチックな表現力をもたらします。最短撮影距離は0.5m。ストリート撮影では被写体により近づいて撮れるため、奥行きのある表現や、より強い立体感を生み出します。

個性あるクラシックデザイン

フォーカスリングに、レトロな梅花（プラムブロッサム）モチーフの意匠を施したクラシックな鏡筒デザインを採用。三日月形のフォーカスレバーを組み合わせ、操作性を向上。ライカボディに調和する佇まいでありながら、指のカーブに沿う輪郭設計により、心地よいホールド感と快適な操作性を実現します。素早いピント合わせの場面でも、安定して正確にコントロールできます。

レンジファインダーとライブビューの切り替えをサポート

最短撮影距離は0.5mで、被写体に寄って細部まで鮮明に描写できます。さらにレンジファインダーでのフォーカスに対応し、フォーカスリングの0.7m位置にわずかな抵抗を設けることで、レンジファインダーからライブビューモードへの切り替えが必要な距離を直感的に把握できます。

レンズ構成 / MTF図レンズ構成：6群8枚（ASPH非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚、高屈折レンズ3枚）

仕様- 対応マウント：ライカM- 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ- 焦点距離：21mm- レンズ構成：6群8枚（ASPH非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚、高屈折レンズ3枚）- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）※距離計連動型- 絞り：F3.5-F22- 絞り羽根：9枚- 最短撮影距離：0.5m- フィルター径：39mm- サイズ：約Φ57×27mm（マウント部・突起部除く）- 質量：約130g- 付属品：前後キャップサンプルフォト[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BMp6lNmR2_8 ]

About Thypoch

Thypoch（タイポック）は、2023年に中国深センのシネレンズ専門メーカーのニューブランドとして登場しました。ブランド名は古英語で、"thy" は「あなたの」 、"epoch" は「時代」を意味し、あなたの時代に寄り添うという願いを込めて "Thypoch" と名付けられました。現在、高性能なMマウントレンズを中心に据えた「Simera (シメラ) 」シリーズと、古き良き時代のレンズを復活させた「Eureka (エウレカ) 」シリーズを展開しています。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

