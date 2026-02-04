ECサイト向けジャンル分析ツール「ミエルジャン」β版リリース
2026年2月4日、株式会社リバーズエッジ（代表取締役：小林玉喜）は、ECジャンル分析ツール 「ミエルジャン」β版 を公開しました。
ミエルジャンは、楽天市場・Amazonのランキングデータをもとに、ジャンル全体の売上構造、競合状況、売上変化の兆しを可視化し、EC事業者やマーケティング担当者の意思決定を支援する分析ツールです。
「ジャンルごとの売上構造はどうなっているのか」
「どこのショップが、何をどれくらい売っているのか」
「どのような変化が起き始めているのか」
を把握できる点を特徴としています。
URL：https://mierujan.jp/
開発背景
中小のEC事業者でも手軽に導入できる分析ツールを提供したい
ECサイトでは、
- 新商品の開発・仕入れ
- 価格やポイント施策の効果検証
- 競合の売上拡大要因の分析
といった判断が日常的に求められます。
しかし実際には、
個別商品の順位はランキングで見えてもジャンル全体の構造や変化を俯瞰できる情報は限られている
という課題があり、判断が経験や感覚に依存しがちです。
一方で分析ツールは多機能・高価格なものが多く、中小のEC事業者には導入のハードルが高くなっています。そこでミエルジャンは、中小のEC事業でも導入しやすい分析ツールであることを目的に開発されました。
ミエルジャン β版でできること
■ ジャンル構造の可視化
ランキングデータを集計し、ジャンル内の売上分布や価格帯、商品タイプの傾向を可視化。売上が集中している領域を俯瞰的に把握できます。
■ 独自ロジックによる売上推定
弊社独自のロジックにより販売個数と売上を推定。何がどれくらい売れてるかの目安がわかります。
■ 競合ショップ分析
ショップ単位での売上構成やランキング推移を確認し、競合がどのような施策で売上を伸ばしているかを分析できます。
■ 変化の兆しの検知
新規観測商品、急上昇商品、価格・ポイント変更後に売上が伸びた商品など、売上変化につながる兆しを自動で抽出します。
実際の画面を操作できるデモ環境を公開
β版では、実際の分析画面を操作できる デモ環境 を公開しています。
お申込後すぐに、すべての機能を7日間無料でお試しいただけます。
- データはダミーとなります
- デモ終了後に自動的に有料プランに移行することはありません
- 事前にクレジットカード等の決済情報の入力は不要です
▶ デモを操作する
https://app.mierujan.jp/demo
料金プラン（β版）
ミエルジャンは現在 β版として提供しており、β版期間中は半額で利用できます。
2026/5/31までのお申し込みで、ご継続の限りずっと半額で使えます。
中小のEC事業でも取り組みやすいリーズナブルな価格帯で提供します。
月額プラン
- スタータープラン：9,800円→4,900円／月（1ジャンル）
- グロースプラン：19,800円→9,900円／月（3ジャンル）
- エンタープライズ：要お問い合わせ
スポット利用
- スポットプラン：4,800円→2,400円／7日間
※β版終了後は通常価格となる予定です。
想定利用者
- EC事業者（モール／自社EC運営）
- D2Cブランド
- ECコンサル・代理店
- 商品企画・マーケティング担当者
サービス概要
サービス名：ミエルジャン
種別：ECジャンル分析ツール
提供形態：Webサービス（β版）
URL：https://mierujan.jp/
会社URL：https://riversedge.co.jp/