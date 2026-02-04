ドラレコあとづけAI「アクレス」、ITP-webの日報データと自動連携を開始

ティーティス合同会社

ティーティス合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：高頭博志）は本日、同社のドラレコあとづけAIソリューション「アクレス」において、株式会社トランストロンが提供する「ITP-WebService（以下 ITP-web）」の日報データとの自動連携機能をリリースしたことを発表しました。

本連携により、SDカードからデータをアップロードする際、ITP-web上の日報情報（運転者・運行時間等）とアクレスが自動で照合を行います。これにより、従来の手動入力を廃し、より簡単かつ正確な安全運転管理を実現します。

専用アプリのデータアップロード画面

■ 本連携による主なメリット

アップロード作業の簡略化 SDカードを取り込みソフトに接続するだけで、ITP-webの日報データから「誰が、いつ、どの車両に乗っていたか」を自動判別。ワンクリックで解析から紐づけまでが完了します。

フリートラック運用でも確実なデータ管理 複雑な配車状況でも、ITP-webの運行実績に基づき正確に検知結果を紐づけます。「ながら運転」や「一時不停止」などのAI検知結果が、自動的に正しいドライバーの記録として蓄積されます。

管理者の確認工数を大幅削減 データの突合作業が不要になるため、運行管理者はAIが検知した「真に確認すべきリスク映像」のチェックのみに集中でき、事故予防のサイクルを加速させます。

■ アクレスの解析における主な特長

高品質なAI技術

・カメラ角度を問わず、横からの映像や夜間の暗所、低画質（30万画素・アナログカメラ）の映像でも高精度に検知

高速導入・即時運用

・専用ハードを入れずに既設デジタコ・ドラレコの映像・走行データから自動検知可能

高いコストパフォーマンス

・月額課金で1拠点から段階的に導入可能。ドラレコ買い換えに比べて 最大1/10 のコストで導入可能

■ 連携機能の概要

対象データ：ITP-WebService V3 日報データ

対象機種：トランストロン製 通信型デジタルタコグラフ「DTS-G1D3・DTS-G1O・DTS-D2X/D2D」

利用方法：ITP-WebService V3 マーケットプレイスからアクレスの利用申し込み

■会社概要 ティーティス合同会社

代表取締役 : 高頭博志

所在地 : 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10－5 渋谷プレイス3F Orbit Shibuya内

URL : https://www.teatis.jp/

■会社概要 株式会社トランストロン

代表取締役：林 瑞泰

所在地 ：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-16 NMF新横浜ビル

URL ：https://www.transtron.com